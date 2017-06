Laurent Depoitre is transferrecord bij Huddersfield Town alweer kwijt

Brussel - Een week nadat Huddersfield Town vijf miljoen euro op tafel legde voor Laurent Depoitre, breekt de Engelse club opnieuw haar transferrecord. De Australische middenvelder Aaron Mooy komt voor negen miljoen euro over van Manchester City en tekent een contract tot 2020. Dat maakten The Terriers vrijdag bekend.

De aankoopsom van de 26-jarige Mooy kan door bonussen nog oplopen tot 11,5 miljoen euro. De middenvelder werd vorig jaar al door The Citizens uitgeleend aan Huddersfield in de Engelse tweede klasse. Hij was een vaste waarde en had met vier doelpunten en zeven assists een groot aandeel in de promotie van de club.

Mooy is sinds 2012 Australisch international. Hij was de afgelopen twee weken actief op de Confederations Cup met de Socceroos.

“Iedereen die ons team heeft zien spelen in het afgelopen seizoen, weet wat voor een goed nieuws het is dat Aaron samen met ons in de Premier League zal uitkomen”, reageerde coach David Wagner. “Er was veel interesse in hem deze zomer, maar hij maakt een duidelijk statement door terug te keren naar ons.”

Ook de trainer en assistent-trainer van Huddersfield zullen langer te zien zijn bij The Terriers. David Wagner en Cristoph Buehler verlengden allebei hun contract tot de zomer van 2019.

Op 12 augustus treft Huddersfield op de eerste speeldag van de Premier League op verplaatsing het Crystal Palace van Christian Benteke.