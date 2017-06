Anderlecht wil volgend seizoen een hecht blok vormen en kiest daarom voor betongrijs als tweede shirt

Vorig seizoen trad Anderlecht op verplaatsing aan in klassieke witte shirts met een paarse lijn ter hoogte van de borstkas. Deze keer gooien de Brusselaars het over een andere boeg en kiezen ze voor grijs. Het shirt werd voorgesteld door Roger Vandenstock en zijn gezin in de vernieuwde fanshop, die 20 jaar bestaat. Het rugnummer 20 zal ook gedragen worden door toptransfer Sven Kums.

We are happy to present our new @adidasfootball ‘away’ shirt 2017-2018! Let us know what you think! #RSCAaway1718 #heretocreate #RSCA pic.twitter.com/bSYfBzqkfb