Dreamliner in panne: 286 passagiers met dagje vertraging naar Cuba en Mexico

Voor 286 landgenoten die vrijdagochtend vanop Zaventem richting Cuba en Mexico moesten vertrekken, begint de vakantie een beetje in mineur. Door een technisch probleem met de Dreamliner van TUI fly kunnen ze ten vroegste morgen vertrekken.

“Het is vervelend, maar we hebben al het mogelijk gedaan om snel wisselstukken te vinden of een vervangtoestel te regelen, maar dat is voorlopig niet gelukt”, zegt Piet Demeyere van TUI.

De vlucht zou normaal vrijdagochtend om 7 uur vertrokken zijn. Maar in plaats van in de lucht te hangen, staat het nog altijd in een hangar op de luchthaven.

“Er was een probleem met de dichting van de cargodeur, het luik van de bagage. In zo een geval is er een overeenkomst dat er bij andere maatschappijen die ook met Dreamliner 787 vliegen wisselstukken kunnen gevraagd worden. Maar het bewuste stuk was blijkbaar nergens beschikbaar. Uiteindelijk moeten we het nu laten overkomen van Boeing in de VS. Maar dat neemt uiteraard tijd. Ook een vervangtoestel was nergens beschikbaar aangezien het extreem druk is bij het begin van de zomervakantie”, zegt de woordvoerder van TUI.

Omdat het toestel vandaag zeker niet meer kan opstijgen, zijn de passagiers naar hotels gebracht en krijgen ze eten en drinken. “Er is voorlopig nog geen uur van vertrek vastgelegd. Eens de wisselstukken hier zijn, moeten ze nog gemonteerd worden”, klinkt het.

Vijfde probleem in enkele dagen

Het probleem met de Dreamliner vrijdag is het vierde op korte tijd. Vrijdagavond liep het mis voor reizigers die wilden terugkeren uit Gran Canaria. Ook zij moesten een nachtje extra blijven door een technisch probleem. De vlucht TB6052 van zaterdag 24 juni van Boa Vista/Sal (Kaapverdische Eilanden) naar Brussel werd ook wegens een technisch probleem geannuleerd. “We zijn pas kunnen vertrekken op maandag 26 juni”, zegt een lezer. Een vlucht uit Corfu landde deze week met 34 uur vertraging en een vlucht uit Enfidha (Tunesië) liep vijf uur vertraging op. Een samenloop van omstandigheden en dikke pech, volgens TUI.

Het toestel dat nu defect is, de Dreamliner 787, heeft in het verleden al vaker aan de grond staan met pech. “Het toestel is niet slechter dan anderen, maar als er een probleem is, is het vaak moeilijker om aan wisselstukken te geraken”, klinkt het bij TUI.