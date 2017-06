“Capri-Sun is geen kinderdrankje”, zegt de Franse voedselwaakhond

Foodwatch France wil niet langer dat de marketing van Capri-Sun Multivitamin zich richt op kinderen. "Het populaire kinderdrankje bevat bijna net zoveel suiker als cola en is niet gezond", schrijven voedingsspecialisten.

Met de kindertekeningen en de manier waarop gecommuniceerd wordt, geeft Coca Cola Company het kinderdrankje Capri-Sun Multivitamin een verantwoord en kindvriendelijk imago, en dat is verkeerd, schrijft voedselwaakhond Foodwatch France.

Ondanks dat het drankje met het rietje en de vrolijke verpakking in supermarkten vaak te vinden is bij de fruitsappen, bevat het maar 12 procent vruchtenstap en 19% suiker. "Capri-Sun is zoeter dan Fanta", schrijft Foodwatch France, "en dus ook helemaal niet gezond voor kinderen."

Omdat Coca Cola aanvankelijk heeft ontkend dat de marketing zich specifiek richt op kinderen, is Foodwatch France een petitie gestart. Ze willen dat er op de verpakking duidelijk aangegeven wordt hoeveel suiker en hoe weinig fruit er in het drankje zit en dat het kindvriendelijke imago minder uitgespeeld wordt.

Na de zomer zou Capri-Sun een volledig nieuwe verpakking krijgen.