Wie pakt het eerste geel? Wie wint de Tour? Wie wordt bergkoning? Dit is de voorspelling van de renners zelf

U werd de voorbije weken allicht om de oren geslagen met talloze voorbeschouwingen op de Tour de France. Journalisten, kenners en ex-renners gaven hun voorspelling over de uitslag van de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Wij trokken naar de hoofdrolspelers zelf - de renners - en lieten hen antwoorden op dezelfde tien vragen over de Tour. Dit zijn hun antwoorden.

Dertien renners die zaterdag in Düsseldorf aan de tijdrit starten lieten exclusief voor ons hun licht schijnen over tien vragen over de Tour. Gaande van “Wie wint de openingstijdrit?” tot “Wie wint de sprint op de Champs-Elysées?”. We lieten sprinters, knechten, vrijbuiters en klimmers aan het woord. Van jonge nieuwkomers tot ervaren rotten. Vooral Belgen - uiteraard - maar ook enkele buitenlanders die tussen Düsseldorf en Parijs nadrukkelijk in beeld zullen rijden: Philippe Gilbert, John Degenkolb, Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Louis Meintjes, Tim Wellens, Sonny Colbrelli, Jens Keukeleire, Serge Pauwels, Daniel Martin, Tiesj Benoot, Emanuel Buchmann en Jan Bakelants.

Porte wint de Tour, Sagan opnieuw in het groen, Martin eerste gele trui

Het panel van dertien renners schuift Richie Porte naar voor als voornaamste kandidaat om dit jaar de Tour te winnen. De Australiër van BMC kreeg zes stemmen achter zijn naam, dat zijn er twee meer dan titelverdediger Chris Froome. Alberto Contador, Esteban Chavez en Nairo Quintana kregen elk één stem.

Wat de groene trui betreft is er minder twijfel. Bijna iedereen is het erover eens dat Peter Sagan zich zonder ongelukken zal opvolgen als de puntenkampioen van deze Tour. Enkel Tiesj Benoot ziet ploegmakker André Greipel in het groen in Parijs. Vijf van de dertien renners zien de Duitser wel de sprint op de Champs-Elysées voor de derde keer op een rij winnen. Daarmee krijgt hij drie stemmen meer dan het trio Cavendish-Sagan-Kittel. Eén renner ziet zelfs Oliver Naesen als eerste over de meet komen in Parijs.

Als ons panel het bij het rechte eind heeft wordt Simon Yates de beste jongere in deze Tour. Met Louis Meintjes en Emanuel Buchmann als dichtste achtervolgers. Buchmann stemde trouwens op Meintjes, Meintjes op zichzelf.

De bolletjestrui is een ander verhaal. Rafal Majka, Jarlinson Pantano en Thomas De Gendt worden gezamenlijk naar voor geschoven als potentiële bergkoning.

En de eerste gele trui gaat zaterdag naar thuisrijder Tony Martin. Die in de openingstijdrit vooral rekening zal moeten houden met Primoz Roglic en Stefan Küng.

Lees hieronder de antwoorden van alle dertien ondervraagde renners. Ze vertellen er onder meer ook op welke positie ze zelf zullen stranden in Parijs en welke onverwachte renner er minstens één etappe zal winnen.

Oliver Naesen (26 jaar, Belg, AG2R La Mondiale)

De Nieuwsblad-columnist is dé Belg van dit moment. Na een spetterend voorjaar volgde afgelopen weekend de verlossing met de Belgische titel. Naesen had in de Dauphiné een bergrit kunnen winnen, maar moest knechten voor kopman Bardet. Dat risico loopt hij ook de komende drie weken. Toch zal hij ook af en toe zelf de kans krijgen om zijn Belgische driekleur te showen.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Thomas De Gendt

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Tiesj Benoot. Hij gaat zijn eerste profzege winnen in de Tour. Boenk erop. Net zoals Jan Bakelants deed in 2013.

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Mocht ik voor mezelf mogen rijden kan ik top 30 eindigen. Maar ik ga mee om te werken voor de ploeg en een rit te winnen. Pak dus maar 51ste.

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Thomas De Gendt

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Arnaud Demare

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Stefan Küng

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? André Greipel

Tiesj Benoot (23 jaar, Belg, Lotto-Soudal)

Tiesj Benoot is met zijn 23 lentes de tweede jongste deelnemer op de deelnemerslijst. De renner van Lotto-Soudal is vooral naar de Tour gekomen om Parijs te halen, maar wil toch ook een paar etappes uitpikken om uit te blinken. In de voorbije Dauphiné verbaasde Benoot zichzelf en de wielerwereld door op de steile cols in het spoor te blijven van Contador en Froome. Het leverde hem een twaalfde plaats op in het eindklassement.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Chris Froome

2. Wie wint de groene trui? Andre Greipel

3. Wie wint de bergtrui? Rafal Majka

4. Wie wint de witte trui? Louis Meintjes

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Arnaud Démare

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 70e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Thomas De Gendt

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Bernhard Eisel

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Primoz Roglic

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? André Greipel

John Degenkolb (28 jaar, Duitser, Trek-Segafredo)

John Degenkolb won in zijn carrière tien ritten en de groene trui in de Vuelta en één etappe in de Giro, maar in de Tour de France mocht hij nog nooit juichen. Ook dit jaar zal het niet makkelijk worden om een massasprint te winnen. Trek-Segafredo is immers helemaal opgebouwd rond Alberto Contador. Degenkolb heeft er wel een degelijk voorjaar opzitten met top-tien plaatsen van Sanremo tot Roubaix.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Ik hoop dat we het geweldig doen met Alberto Contador. Ons doel is: Alberto in het geel in Parijs.

2. Wie wint de groene trui? Een goede vraag. Peter Sagan is de grote favoriet. Maar toch maar afwachten tot Parijs.

3. Wie wint de bergtrui? Tijdens het Duits kampioenschap heb ik een supersterke Emanuel Buchmann gezien. Als de ploeg hem het toelaat, kan hij het halen. Maar ik duim toch vooral voor mijn ploegmakkers Pantano en Mollema.

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Romain Bardet, op 14 juli.

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs?/

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Vroeger was dit een makkelijke vraag en zou ik Jens Voigt gezegd hebben (haha). Maar dit jaar denk ik niet dat er renner vijf keer mee zal zitten in de ontsnapping.

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Bernhard Eisel is statistisch gezien de beste gok (haha). Niemand niet de gruppetto in de bergen beter kent dan Bernie. Hij reed nu al elf keer de Tour en deed nooit beter dan de 100e plaats.

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Als Duitser duim ik voor Tony Martin, maar hij zal het niet makkelijk krijgen met Roglic, Küng en Sütterlin.

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Hier kan ik niet op antwoorden. Een sprinter, maar het is nog te lang tot Parijs.

Philippe Gilbert (34 jaar, Belg, Quick Step Floors)

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) verschijnt zaterdag in het Duitse Düsseldorf voor de achtste keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. In 2011 won hij de openingsetappe van de Tour en droeg hij één dag de gele trui. Sinds zijn overstap naar Quick Step Floors staat Phil er opnieuw helemaal. In het voorjaar schreef hij de Driedaagse De Panne-Koksijde, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race op zijn naam. In de voorbije Ronde van Zwitserland pakte hij ook een rit. Gilbert is klaar om ook in deze Tour te gaan voor ritwinst.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergrtui? Rafal Majka

4. Wie wint de witte trui? Emanuel Buchmann

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Alejandro Valverde

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 57e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? /

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? /

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Michael Matthews

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Peter Sagan

Sonny Colbrelli (27 jaar, Italiaan, Bahrain-Merida)

De Italiaan met de mooiste wielernaam uit het peloton zette zichzelf dit seizoen definitief op de wielerkaart door de Brabantse Pijl te winnen. De bekroning van een schitterend voorjaar waarin hij een etappe won in Parijs-Nice en ereplaatsen verzamelde in bijna alle Vlaamse klassiekers.

Foto: BELGA

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Jarlinson Pantano

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Philippe Gilbert

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 90e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Jarlinson Pantano

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Dylan Groenewegen

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Richie Porte

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Marcel Kittel

Louis Meintjes (25 jaar, Zuid-Afrikaan, UAE Emirates)

Het Zuid-Afrikaanse pluimgewicht Meintjes eindigde vorig jaar als achtste in de Tour en is samen met Adam Yates de topkandidaat voor de witte trui in deze Tour. Meintjes wil zelf minstens even goed doen dan in 2016 en droomt stiekem van de top-vijf. Hij werd achtste in de voorbije Dauphiné.

Foto: EPA

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Esteban Chaves

4. Wie wint de witte trui? Louis Meintjes ;-p

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Stephen Cummings

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Ergens tussen plaats 5 (super) tot 10

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Peter Sagan

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Bernhard Eisel

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Tony Martin

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Mark Cavendish

Daniel Martin (30 jaar, Ier, Quick Step Floors)

Daniel Martin is de klassementsman van Quick Step Floors. De Ierse ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, heeft één Tourritzege (2013) op zijn palmares en werd vorig jaar negende in de Tour. Dit jaar wil hij hoger eindigen. Een derde plaats in Parijs-Nice en de Dauphiné dit jaar gaven hem alvast vertrouwen.

Foto: BELGA

1. Wie wint de Tour? Chris Froome

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Pierre Rolland

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Philippe Gilbert

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Ik hoop beter te doen dan vorig jaar. Toen werd ik negende.

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? /

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? /

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Tony Martin

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysees? Marcel Kittel

Jens Keukeleire (28 jaar, Belg, Orica-Scott)

Jens Keukeleire was de laatste Belg die te horen kreeg dat hij mocht afzakken naar Düsseldorf voor de Tour-start. Onze landgenoot start in een ploeg die vooral draait rond klimmers Esteban Chavez en Simon Yates, maar zal in de niet-bergritten af en toe ook voor eigen succes mogen gaan. Keukeleire won vorig jaar een rit in de Vuelta en lijkt in de vorm van zijn leven te verkeren. Dat bewees hij onlangs nog met de eindzege in de Baloise Ronde van België.

Foto: BELGA

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Thomas De Gendt

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Esteban Chavez

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 45e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Thomas De Gendt

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Jos Van Emden

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Stefan Küng

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? André Greipel

Emanuel Buchmann (24 jaar, Duitser, Bora-Hansgrohe)

De jonge Duitser staat bij Bora-Hansgrohe in de schaduw van wereldkampioen Peter Sagan, die met alle aandacht gaat lopen. En moet in de bergen ook kopman Rafal Majka voor zich dulden. Maar als hij toch voor eigen rekening zou mogen rijden, wordt hij een flinke uitdager voor de witte trui. Vorig jaar werd hij al 21e in de Tour. Dit jaar liet hij knappe dingen zien in de Ronde van Romandië en het Baskenland. En recent nog in de Dauphiné, waar hij zevende werd. Voor Contador en Valverde. En ook voor witte trui-concurrenten Meintjes en Yates.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Richie Porte

2.Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Fabio Aru

4. Wie wint de witte trui? Louis Meintjes

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Tony Martin

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Maakt me echt niet uit dit jaar

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Thomas De Gendt

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Bernhard Eisel

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Tony Martin

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Peter Sagan

Thomas De Gendt (30 jaar, Belg, Lotto-Soudal)

Als Thomas De Gendt de komende drie weken niet mee zit in een ontsnapping, zullen we hem wel op kop van het peloton zien sleuren om de vroege vlucht zelf terug te halen. De Gendt schreef vorig jaar Tour-geschiedenis door op de Mont Ventoux te winnen. En hoopt ook dit jaar om tussen Düsseldorf en Parijs eens ferm uit te pakken. Uitpakken deed hij ook al twee weken geleden tijdens de openingsetappe van de Dauphiné. Het leverde hem de maillot jaune op.

Foto: BELGA

1. Wie wint de Tour? Nairo Quintana

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Jarlinson Pantano

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Primoz Roglic

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 57e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Serge Pauwels

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Ramon Sinkeldam

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Primoz Roglic

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? André Greipel

Jan Bakelants (Belg, 31 jaar, AG2R La Mondiale)

Jan Bakelants is samen met ploegmakker Oliver Naesen columnist voor onze krant. De 31-jarige renner kreeg de voorbije dagen een mediastormpje over zich na een aangebrand grapje over de Tour-missen, maar dat zal even snel gaan liggen als dat het gekomen is. Bakelants heeft enkele mooie kansen op etappezeges en kan een minder voorjaar – verpest door een sleutelbeenbreuk – kleur geven in de Tour. In 2012 won Bakelants de tweede etappe van de Tour en droeg hij twee dagen de gele trui.

Foto: Photo News

1. Wie wint de Tour? Esteban Chaves

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Rafal Majka

4. Wie wint de witte trui? Emanuel Buchmann

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Stephen Cummings

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 16e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Jan Bakelants

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Mark Renshaw

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Primoz Roglic

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysees? Andre Greipel. Of neen. Wacht. Oliver Naesen

Serge Pauwels (Belg, 33 jaar, Dimension Data)

Serge Pauwels had vorig jaar de rit op de Mont Ventoux kunnen winnen, maar stuitte er op Thomas De Gendt. De ploegmakker van Mark Cavendish werd dertiende in de Tour van 2015, maar mikt de komende drie weken toch vooral op ritzeges.

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

1. Wie wint de Tour? Chris Froome

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Thibaut Pinot

4. Wie wint de witte trui? Louis Meintjes

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Tony Martin

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 40e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Lilian Calméjane

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Mark Renshaw

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Tony Martin

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? Mark Cavendish

Tim Wellens (26 jaar, Belg, Lotto-Soudal)

“Een afgang”, noemde Tim Wellens zijn eerste deelname aan de Tour in 2015. Hij zakte door het ijs, reed geen platte prijs en viel zelfs toen hij een etenszakje wilde aannemen. Vanaf zaterdag keert de renner van Lotto-Soudal terug. Al wat minder in de spotlights en met de overtuiging er dit keer wel iets van te maken. “Ik probeer een rit te winnen. Neen, ik ga een rit winnen”, zei hij ons voor de start. Vorig jaar lukte hem dat al in de Giro.

Foto: BELGA

1. Wie wint de Tour? Chris Froome

2. Wie wint de groene trui? Peter Sagan

3. Wie wint de bergtrui? Thomas De Gendt

4. Wie wint de witte trui? Simon Yates

5. Wie wint zeker een etappe in de Tour (je mag niet antwoorden met Kittel, Greipel, Cavendish, Sagan, Froome, Quintana, Valverde, Porte of Contador)? Ion Izagirre

6. Op welke plaats in het eindklassement sta je in Parijs? Op de 43e plaats

7. Welke renner maakt in deze Tour zeker vijf keer deel uit van de “vlucht van de dag”? Thomas De Gendt

8. Welke renner eindigt zeker bij de laatste vijf in het eindklassement? Mark Cavendish

9. Wie wint de openingstijdrit in Düsseldorf? Primoz Roglic

10. Wie wint de laatste etappe op de Champs-Elysées? André Greipel