Bizar incident bij FC Utrecht: roekeloze scooter rijdt verdediger aan, ploegmaats achtervolgen dader

Bij de Nederlandse eersteklasser FC Utrecht zullen ze de training van vrijdag nog lang herinneren. Een roekeloze man op een scooter reed er verdediger Ramon Leeuwin (29) aan en werd achtervolgd door diens ploegmaats.

Volgens de lokale politie reed een man met zijn scooter Leeuwin met hoge snelheid aan op het fietspad nabij het trainingscomplex van Utrecht. Dat ligt vlak naast stadion Galgenwaard, waar de Nederlandse club zich voorbereidt op nieuwe Eredivisie-seizoen.

Leeuwin raakte gewond en werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was bij bewustzijn maar over zijn precieze verwondingen is voorlopig niets geweten. Na de aanrijding vluchtte de dader weg. Eerst op zijn scooter, na een val te voet. Enkele van Leeuwins ploegmaats gingen achter de man aan en konden hem stoppen buiten het trainingscomplex. Hij wordt momenteel verhoord.

Volgens FC Utrecht lijkt het om een ongeluk te gaan en was er dus geen kwaad opzet mee gemoeid.

Bizarre situatie FC Utrecht waar Leeuwin gewond is geraakt toen hij op trainingscomplex werd aangereden door scooter pic.twitter.com/9JO6G7wEo6 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 30 juni 2017

Ramon Leeuwin wordt nu in de ambulance gelegd en naar het UMC vervoerd. Verdediger FC Utrecht is bij kennis. pic.twitter.com/0oDAhFIXH1 — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 30 juni 2017