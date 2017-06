Marokkaans international Belhanda tekent bij Galatasaray

De Marokkaanse international Younès Belhanda heeft een contract van vier jaar getekend bij de Turkse club Galatasaray. De 27-jarige middenvelder komt voor acht miljoen euro over van Dynamo Kiev. Dat maakte de Turkse eersteklasser vrijdag bekend.

Belhanda vierde in 2009 zijn profdebuut bij Montpellier HSC. In 2010 werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Marokkaanse nationale ploeg, waarbij hij ondertussen 36 caps verzamelde. In juli 2013 verruilde hij Montpellier voor Dynamo Kiev. De twee voorbije seizoenen werd hij door Kiev aan het Duitse Schalke 04 en het Franse Nice uitgeleend.

Galatasaray, met Luis Pedro Cavanda in de kern, eindigde vorig seizoen op een tegenvallende vierde stek.