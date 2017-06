Vanden Stock is zeker: “Zonder uitgaande transfers is Anderlecht klaar voor 35e landstitel”

Anderlecht - RSC Anderlecht stelde met doelman Matz Sels en middenvelders Sven Kums en Pieter Gerkens al drie inkomende transfers voor, ook de deal met aanvaller Henri Onyekuru is zo goed als rond. “Als we al onze spelers bij elkaar kunnen houden, zijn we klaar voor de 35e landstitel”, blikte voorzitter Roger Vanden Stock vooruit.

“Het zal niet makkelijk worden om Kara, Teodorczyk en Dendoncker bij Anderlecht te houden, maar we zullen er alles aan doen. Ik hoop dat er geen uitgaande transfers meer zullen zijn”, zei de 74-jarige Vanden Stock. “We willen iets betekenen in de Champions League, liefst de tweede ronde halen of op zijn minst Europees overwinteren. Veel hangt natuurlijk af van de loting. Daarom hebben we al enkele toptransfers gedaan. Wat er nu op de trainingsvelden rondloopt, dat is toch een uitzonderlijke ploeg? Daarmee moeten we de naam en faam van Anderlecht kunnen waarmaken.”

Het verlies van Youri Tielemans, die voor zo’n 25 miljoen euro naar AS Monaco vertrok, lijkt snel verteerd in het Astridpark, maar ook Dendoncker aast op een vertrek. “Het zal moeilijk zijn om hem te houden, maar we doen er alles aan om hem te overtuigen voor nog één seizoen. We hebben daarom zijn prijs ook hoger gelegd dan die van Tielemans”, zei de voorzitter van paars-wit.

“Het is toch leuk, zo’n seizoensvoorbereiding. Als kampioen krijg je altijd minder kritiek, maar ook de transfers vallen duidelijk in de smaak”, besloot Vanden Stock.

