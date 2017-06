Officieel: Onyekuru speelt volgend seizoen op huurbasis bij Anderlecht

De transfer zat al even in de pijplijn en is nu officieel afgerond: Henry Onyekuru speelt volgend seizoen voor Anderlecht. Dat huurt hem een seizoen van de Engelse Premier League-club Everton, waar Onyekuru een contract voor vijf seizoenen tekende. Anderlecht-coach René Weiler en sportief directeur Herman Van Holsbeeck reageren uitermate tevreden op de transfer.