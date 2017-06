AS Roma leent cultaanvaller uit aan Sporting Lissabon

De Ivoriaanse aanvaller Seydou Doumbia (AS Roma) speelt het komende seizoen op uitleenbasis bij Sporting Lissabon. Dat maakten zowel Roma als Sporting vrijdag bekend op hun website. De deal bevat eveneens een aankoopoptie voor de Portugese club.

Na passages in Japan bij Kashiwa Reysol (2006-2008) en Tokushima Vortis (2008) en Zwitserland bij Young Boys Bern (2008-2010), brak Doumbia in Rusland bij CSKA Moskou (2010-2015) helemaal door. Hij scoorde 95 goals in 150 wedstrijden en versierde zo een transfer naar het AS Roma van Rode Duivel Radja Nainggolan.

Daar lag een basisplaats echter nooit binnen zijn bereik. Na een half seizoen in Rome volgden uitleenbeurten aan opnieuw CSKA Moskou, Newcastle en FC Basel. Met het Zwitserse team werd Doumbia het afgelopen seizoen nog kampioen. Zijn nieuwe club Sporting eindigde het voorbije jaar als derde in de Portugese Primeira Liga.