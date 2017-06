Verrassende transfer: concurrent van Kevin Mirallas trekt naar Barcelona

Gerard Deulofeu keert komend seizoen terug op Nou Camp. Dat maakte FC Barcelona vrijdag bekend op haar website. Deulofeu wordt door de Catalanen teruggekocht van Everton voor zo’n twaalf miljoen euro. Barcelona bedong die clausule tijdens de transfer van haar jeugdspeler in juli 2015 van Barcelona naar Everton.

De 23-jarige Deulofeu toonde de afgelopen jaren bij vlagen zijn kwaliteiten bij zowel Everton als Milan, waar hij in de terugronde op uitleenbasis speelde. De buitenspeler tekende in Barcelona een contract tot medio 2019.

Momenteel is Deulofeu in Polen actief op het EK voor min 21-jarigen. Spanje speelt daar later op de avond (om 20u45) de finale tegen het Duitse beloftenelftal. Deulofeu is de eerste aanwinst van de nieuwe Barcelona-coach Ernesto Valverde.