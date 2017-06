Braziliaan wordt ploegmaat van Luis Pedro Cavanda in Turkije

De Braziliaanse centrale verdediger Maicon heeft vrijdag een contract voor vier seizoenen getekend bij Galatasaray. Dat maakte de Turkse topclub bekend op haar website. Maicon komt over van Sao Paulo FC, in zijn thuisland. Zijn transferprijs wordt geschat op 8 miljoen euro.

De 28-jarige Maicon is een jeugdproduct van topclub Cruzeiro. Hij kon er echter niet doorbreken. Dat lukte nadien wel in Portugal bij eerst CD Nacional (2009-2016) en vervolgens FC Porto (2009-2016). Maicon speelde 189 officiële matchen voor de Draken en won er drie titels (2011, 2012 en 2013), een beker (2010) en de Europa League (2011). Het afgelopen seizoen speelde hij terug in eigen land en werd tiende in de Braziliaanse competitie met Sao Paulo.

Eerder op de dag maakte Galatasaray, waar ook Luis Pedro Cavanda nog onder contract staat, de komst van de Marokkaanse middenvelder Younes Belhanda bekend.