Middenvelder Sassuolo wordt ploegmakker (en concurrent) van Nainggolan bij Roma

De Italiaanse middenvelder Lorenzo Pellegrini heeft vrijdag een contract van vijf seizoenen getekend bij AS Roma. Dat kondigde de Romeinse club aan op haar website. Met de transfer is een bedrag van tien miljoen euro gemoeid, bevestigt Roma.

De 21-jarige Pellegrini kreeg zijn opleiding bij de Giallorossi, maar verliet Roma in juli 2015 voor Sassuolo. Daar blonk de defensieve middenvelder uit en speelde 54 matchen in twee seizoenen. In Rome vindt hij zijn coach Eusebio De Francesco terug, die deze zomer eveneens de overstap van Sassuolo naar de Italiaanse hoofdstad maakte.

Pellegrini, een éénvoudig A-international, was de afgelopen maand actief op het EK voor beloften in Polen. Met Italië werd hij dinsdag in de halve finale uitgeschakeld door Spanje (3-1). Pellegrini liet zich in de groepsfase opmerken met een schitterende treffer tegen Denemarken.

Voor Roma is Pellegrino na Rick Karsdorp (Feyenoord) en Hector Moreno (PSV) de derde inkomende transfer. De 23-jarige aanvaller Federico Ricci maakte ondertussen de omgekeerde beweging. Hij maakt de (definitieve) overstap van Roma naar Sassuolo. Het afgelopen seizoen werd Ricci al uitgeleend aan Sassuolo, met een aankoopoptie van 4,5 miljoen euro. Die werd nu gelicht door het team dat afgelopen seizoen in de groepsfase van de Europa League werd uitgeschakeld door Racing Genk.