De relatie met zijn vrouw bekoelde danig, dus zocht deze man zijn toevlucht tot een rubberen sekspop. “Ik wil voor altijd bij haar blijven”

“Het moment waarop ik Mayu zag in de showroom, was het liefde op het eerste zicht”, zo vertelt de 45-jarige fysiotherapeut over zijn pop. Na de geboorte van zijn dochter, bekoelde de relatie tussen hem en zijn vrouw. De oplossing vond hij in rubberen pop Mayu, die nu bij het gezin inwoont als een volwaardig familielid.

Japanner Masayuki Ozaki voelde “een diep gevoel van leegte” nadat de intimiteit uit zijn huwelijk verdween. “Nadat mijn vrouw bevallen was, stopten we met seks te hebben”, vertelt de 45-jarige fysiotherapeut aan AFP.

Soelaas vond hij in de levensgrote pop Mayu, waarmee hij nu elke nacht het bed deelt, onder hetzelfde dak als zijn vrouw en tienerdochter in Tokio. Een regeling die tot heel wat ruzies leidde voor een precaire vrede werd bereikt binnenshuis.

“Mijn vrouw was furieus toen ik Mayu voor het eerst mee naar huis nam. Tegenwoordig verdraagt ze het, met tegenzin”, aldus Masayuki. “Toen mijn dochter besefte dat het geen gigantische Barbiepop was, vond ze het vies. Maar nu is ze oud genoeg om de kleren van Mayu te dragen.”

Masayuki is een van vele Japanse mannen die hun toevlucht zoeken tot levenloze levenspartners om een romantische leegte op te vullen. Hij geeft ook toe dat menselijke relaties hem niet opwinden. “Japanse vrouwen zijn ook zo koud”, vertelt hij. “Ze zijn heel egoïstisch. Mannen willen iemand die naar hen luistert zonder grommen wanneer ze thuiskomen van het werk.”

“Welk probleem ik ook heb, Mayu is er altijd voor mij. Ik hou enorm veel van haar en wil voor altijd bij haar blijven. Ik kan me niet voorstellen dat ik terugga naar een mens. Ik wil samen met haar begraven worden en haar meenemen naar de hemel.”

Masayuki’s vrouw Riho probeert de pop zo veel mogelijk te negeren. “Ik zorg gewoon voor het huishouden”, klinkt het. “Ik maak het eten, ik poets, doe de was. Ik kies slaap boven seks.”

Elk jaar worden in Japan zo’n 2.000 van de levensechte poppen verkocht. De prijzen starten op zo’n 6.000 dollar en de poppen komen met aanpasbare vingers, een afneembaar hoofd en genitaliën.

“De technologie is enorm vooruitgegaan sinds die vreselijke opblaaspoppen uit de jaren ‘70”, vertelt Hideo Tsuchiya, manager van bekende poppenmaker Orient Industry. “Ze zien er ongelofelijk echt uit nu en het voelt zelfs of je menselijke huid aanraakt.”

Niet alleen maar seks

Ook Yoshitaka Hyodo, voormalig militair, is grote fan van de levensechter poppen. Hij bezit er intussen al meer dan tien en hij kleedt ze aan in militaire uniformen om oorlogsfantasieën uit te beelden. “Mensen denken misschien dat ik vreemd ben, maar het is niet anders dan sportwagens verzamelen. Ik weet niet hoeveel ik er al aan uitgegeven heb, maar het is goedkoper dan een Lamborghini.”

Voor Yoshitaka draait het niet meer om seks. “Het gaat me vooral om de emotionele connectie nu”, aldus de 43-jarige blogger.