Woeste Afrikaanse man slaat Antwerpse agente neer omdat hij geen sociale woning krijgt

Antwerpen - Opnieuw zijn hallucinante beelden opgedoken waarop te zien is hoe Antwerpse agenten worden aangevallen. Dit keer niet op straat maar in de kantoren van de sociale huisvestingmaatschappij De Ideale Woning in Berchem. Een woeste Afrikaanse man mepte een agente tegen de grond en vluchtte weg. Hij kon in de boeien worden geslagen maar werd na verhoor vrijgelaten.

Na drie zware gevallen van agressie tegen de Antwerpse politieop straat kon het Het Laatste Nieuws de hand kunnen leggen op een filmpje dat tien dagen geleden werd gemaakt in de kantoren van De Ideale Woning in Berchem. Daarop is te zien hoe een Afrikaanse man opnieuw twee Antwerpse politievrouwen aanvalt.

“De man in kwestie wacht al drie, vier jaar op een sociale woning”, zegt directeur Gert Eyckmans van De Ideale Woning. “Die dag kwam hij weer langs om te horen of er iets vrij was. Hij raakte opgewonden toen hij hoorde dat hij geduld moet hebben. Hij begon te roepen en schelden, en uiteindelijk greep hij een medewerkster vast. Dat was voor ons het moment om de politie erbij te halen.”

Een patrouille met twee vrouwelijke inspectrices kwam ter plaatse maar dat werkte als een rode lap op een stier. De man werd kwaad en begon te slaan. Een agente werd met de volle vuist recht in het gezicht geraakt en viel neer. Ook haar collega deelde in de klappen. Daarop vluchtte de man weg.

Peperspray

“Hij kon kort nadien worden opgepakt en in de boeien geslagen. Ze moesten daarbij wel peperspray gebruiken, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Na verhoor kon hij beschikken en dat was niet naar de zin van de collega’s van de gewonde agenten. .

De aanval dateert van kort voor drie andere gevallen van agressie. In Borgerhout en op deSinksenfoor waarbij twee broers (15 en 23) een politieman zwaar toetakelden. Minister van Justitie heeft nu beloofd dat er nultolerantie zal gehanteerd worden voor geweld tegen agenten. Ook burgemeester Bart De Wever reageerde deze week furieus op het geweld tegen zijn agenten en dreigde er zelfs mee de daders het land te laten uitzetten als hun papieren niet in orde zijn.