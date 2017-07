Negen jaar nadat ze voor de anonimiteit koos, zochten we Phaedra Hoste opnieuw op. “Ouder worden? Geestelijk heb ik daar geen probleem mee. Maar die ­lichamelijke aftakeling is verschrikkelijk”

Ooit rolden ze elke dag van de week over de tong, hot als ze waren. Maar nu zijn ze opgeslokt in de nevelen van de geschiedenis. De heren en dames die jaren geleden het collectieve geheugen van ons land mee kleurden, zijn vergeten. Wat is van hen geworden? Een zomer lang zoekt ‘Het Nieuwsblad’ de bekende gezichten op die iedereen op de een of andere manier uit het oog verloor.

Er was een tijd dat Phaedra Hoste dagelijks binnenkwam in elke Vlaamse woonkamer. De mensen zagen haar graag. En zij hen. Tot ze er genoeg van had. Murw van de achterklap in een iets te populaire pers. ...