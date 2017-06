Red Flames krijgen fikse pandoering van Spanje

De Red Flames (FIFA 22) hebben vrijdag in een vriendschappelijke interland een zware 7-0 nederlaag te slikken gekregen tegen Spanje (FIFA 13). De Spaanse vrouwen waren in San Pedro del Pinatar heer en meester en tikten de Belgische vrouwen van de mat.

Barcelona-speelsters Putellas (5. en 45.), Losada (31.), Caldentey (56.) en Perez (83.) zorgden voor het merendeel van de Spaanse doelpunten. Ook Sampedro (80., Atlético Madrid) en Paz Vilas (89., Valencia) pikten hun goaltje mee.

De Red Flames plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor het EK, werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). De top twee stoot door naar de kwartfinales.

In de aanloop naar het EK speelt de selectie van Serneels, sinds kort 22e op de FIFA-ranking, nog twee oefenduels. Op 7 juli spelen ze vriendschappelijk tegen Frankrijk in Montpellier), waarna op 11 juli nog een interland tegen Rusland in Denderleeuw volgt. Op 12 juli reizen de Flames af naar Nederland.