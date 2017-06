OEFENMATCHEN. Ganvoula toont zijn power, Anderlecht wint bij Oudenaarde

Club Brugge won woensdag nog met 0-6, Anderlecht – zonder zijn internationals – deed het rustiger tegen Oudenaarde. Toch won paars-wit zijn eerste oefenmatch met 1-3. De opvallendste prestaties kwamen van de sterke spits Ganvoula, terwijl Kums al het spel verdeelde.

Opvallend: In de nieuwe grijze shirts van Anderlecht zie je heel goed wie zweet en wie niet. Bij Trebel en Faes waren de truitjes al snel doornat. Bij Sylvère Ganvoula was dat bijvoorbeeld minder het geval. Niet dat de spits niet werkte. Integendeel, Ganvoula is één en al power. Deze kerel zal zeker tot eind augustus de kans krijgen om zich te tonen. Hij werkte, kaatste en scoorde. Na 10 minuten kopte hij op een perfecte voorzet van Sowah de 1-1 binnen.

Een perfecte voorzet, zegt u? Jawel. Dat was vorig seizoen meer dan eens het probleem, maar de jonge Emmanuel Sowah als flankmiddenvelder deed het gisteren uitstekend. Zijn centers waren afgemeten en op maat.

Toch was Anderlecht op achterstand gekomen op Oudenaarde. Thelin die nog altijd erg moeilijk de weg naar doel vindt, had met een volley een grote kans gemist. Bij een tegenaanval van de thuisploeg volgde er een voorzet en voor de neus van Wout Faes kopte Jesse Martens binnen.

Svilar niet echt getest

Paars-wit miste natuurlijk nog een hele resem internationals en de geblesseerde Nuytinck, maar toch oogde het middenveld met Kums, Gerkens en Trebel al mooi. Sven Kums was zoals verwacht de speler die het meest de bal raakte. Altijd aanspeelbaar, het tempo bepalend en regelmatig voor diepgang zorgend. De Dilbekenaar zette nu al de lijnen uit, terwijl het Brusselse elftal toch nog een aantal automatismen ontbeert. Daarom moesten Gerkens en Trebel wat meer zoeken, maar de Limburger infiltreerde toch een paar keer puik.

Doelman Svilar werd overigens maar sporadisch op de proef gesteld zodat hij zijn grote speelhonger nog niet direct kon tonen aan trainer René Weiler. Nog één keer moest de doelman goed tussenkomen, maar de ruststand was 1-1.

Na de pauze kregen nog een aantal jongelingen de kans. Roef mocht plaatsnemen in het doel, terwijl Doumbia en Lukebakio Gerkens en Sowah kwamen vervangen. Die laatste twee invallers zijn jongens die de knop moeten omdraaien en zich professioneler moeten gedragen van hun coach. Ze lieten zich alleszins niet onbetuigd en Lukabakio etaleerde zijn talent met een heerlijke omhaal.

Lukebakio toont zich

En hoewel Kums toen al iets minder present was, domineerde Anderlecht de match helemaal. Zowel Ganvoula, Thelin als Najar troffen het doelhout, maar weer Andy Najar trapte paars-wit na een corner toch op voorsprong. De Hondurees presteerde ijzersterk op de linkerflank.

Met invalbeurten van jeugdspelers Dante en Amrani kwam er nog meer jong Brussels geweld en Dodi Lukebakio zelf bekroonde zijn goeie invalbeurt met de 1-3. Hij was daar erg blij mee.

Paars-wit kan zondag dus met een goed gevoel op stage vertrekken naar Oostenrijk vertrekken. Benieuwd welke jonkies dan nog hun kans krijgen als internationals zoals Hanni, Teo, Onyekuru, Spajic, Obradovic, Stanciu, Chipciu, Sels, Dendoncker en Kara aansluiten.

Goals: 7’ Martens 1-0 Martens, 10’ Ganvoula 1-1, 60’ Najar 1-2, 71’ Lukebakio 1-3

Anderlecht speelde met: Svilar (46’ Roef), Appiah, Faes (71’ Dante), Deschacht, Najar, Kums, Gerkens (55’ Doumbia), Trebel, Sowah (55’ Lukebakio), Thelin, Ganvoula (71’ Amrani)