Schietpartij in ziekenhuis New York, schutter overleden

In een ziekenhuis in de Bronx, een wijk in New York, is vrijdagavond (Belgische tijd) geschoten. Vijf of zes mensen raakten gewond. De schutter is overleden. Hij zou een doktersjas aan hebben gehad en mogelijk een voormalig werknemer zijn.

Het gaat om het Bronx-Lebanon ziekenhuis waar omstreeks 20.45 uur Belgische tijd schoten zijn gevallen. Er zou op meerdere verdiepingen zijn geschoten door een als dokter geklede man met een M16-geweer die zich dan op de zestiende verdieping had gebarricadeerd. De schutter is overleden, aldus de politie.

Fmr. NYPD Commissioner Bratton: Incident appears to be "a workplace violence, disgruntled former employee" https://t.co/GV6mxKgLVM — NBC News (@NBCNews) 30 juni 2017

Vijf of zes personen zouden gewond zijn geraakt. De New York Times bericht op basis van een verklaring van de brandweer dat gaat het onder meer om drie dokters gaat.

De schutter was mogelijk een voormalig werknemer gekleed, maar daar is nog geen officiële bevestiging voor. De politie beschrijft de schutter als een lange, magere man, gekleed in een blauw shirt en een doktersjas, aldus de New York Times.

De politie roept mensen op uit de buurt te blijven. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, is op de hoogte gebracht van de situatie.