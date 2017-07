Man die moeder afranselde moet niet naar gevangenis, maar mag haar nooit meer zien

Scherpenheuvel-Zichem - B.P. uit Averbode moet na zware geweldplegingen tegen zijn moeder niet naar de cel. Wel moet hij elk contact mijden, tenzij de therapeuten anders beslissen. Dat heeft de Leuvense strafrechter beslist.

B.P. stond in de Leuvense strafrechtbank terecht op verdenking van poging doodslag op zijn mama op 22 december 2014 in Scherpenheuvel. Onder invloed van drank en drugs sloeg hij haar toen bont en blauw. “Drie uur lang ging hij tegen haar tekeer”, vertelde de advocaat van het slachtoffer. “Hij sloeg en stampte haar en ging op haar liggen. Toen ze dreigde het bewustzijn te verliezen, gaf hij haar een slag in het gezicht. Hij liet mijn cliënte achter met kneuzingen in het gezicht, in de hals en op de armen. Een dokter zei dat de verwondingen wezen op een potentieel levensgevaarlijke wurgpoging.” Eerder had hij zijn moeder al geslagen met de platte hand. Pas drie dagen later diende het slachtoffer een klacht in bij de politie, waarop B.P. haar opnieuw onder handen nam.

Opzettelijke slagen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg

Op 22 december 2014 belde B.P. zijn moeder ‘s ochtends wakker. Ze moest een tirade van twintig minuten aanhoren en brak toen het gesprek af. Enkele minuten later stond hij aan haar bed, met de gekende gevolgen. Tien dagen lag de vrouw in het ziekenhuis maar op basis van het strafdossier meent de rechter dat B.P. zijn moeder niet wilde doden. Er volgde een herkwalificatie van de feiten naar opzettelijke slagen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Bij monde van haar advocaat liet de vrouw weten geen schadevergoeding te vragen. Ze wil enkel dat de feiten zich niet meer herhalen.

Het parket vorderde tegen de man vier jaar cel. Uiteindelijk is B.P. veroordeeld tot twee jaar cel en 1.200 euro boete, beide met probatie-uitstel. Wil hij uit de gevangenis blijven, dan mag hij de komende vijf jaar op geen enkele wijze contact zoeken met zijn moeder, tenzij de therapeuten anders beslissen. Voorts moet B.P. van de drank en de drugs afblijven, zijn therapie voortzetten en een nuttige tijdsbesteding zoeken of houden. B.P., die volgens een gerechtsdeskundige aan een persoonlijkheidsstoornis leed en lijdt, verblijft momenteel bij de Broeders Alexianen in Tienen.