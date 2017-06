Bazart-hype bereikt op Rock Werchter nieuwe hoogten

De populariteit van Bazart, die had Rock Werchter nu eens compleet verkeerd ingeschat. The Barn barstte vrijdagavond letterlijk uit zijn voegen. Zelfs aan het grote scherm tussen de schermen in, buiten dus, zat het volk nog als sardienen in blik. De allereerste keer dat we er zoiets meemaken. “Live tv-kijken, hier is niet veel aan.”

Met dank aan de stevige wind viel ook het geluid er nogal tegen, maar niemand die rechtsomkeer maakte. We zagen nog net geen bh’s naar het scherm vliegen. Of hoe de Bazart-hype nieuwe hoogtepunten bereikt heeft.

Nacht was de opener. Of de stem van frontman Mathieu Terryn van bij de start, zoals we het gewend zijn, uitstekend was? Eerlijk: we kunnen het niet zeggen. Het gezang, noem het gekrijs, was te oorverdovend.

Pas toen de storm even ging liggen werd duidelijk waarom de band in een jaar tijd zo groot is kunnen worden: dansbare, Vlaamse elektro en o zo fijn live. Nog belangrijk voor de fans: de looks. Het Brasschaathaar lag piekfijn, Mathieu was volledig in het wit getooid mét strepen goud op de zomen van het hemd. U weet wel waarom.

Lux was een volgend hoogtepunt, bij Chaos en afsluiter Goud ging het dak er helemaal af.

Naar de Main Stage volgend jaar, aub.

Foto: Koen Bauters

