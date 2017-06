En of de Belgische kampioen zichtbaar zal zijn tijdens de Tour: Naesen krijgt nu ook zwart-geel-rode helm

Oliver Naesen kroonde zich bijna een week geleden tot Belgische kampioen en zal in de Tour de France zeker opvallen. Hopelijk met ritwinst, maar alvast zéker met zijn outfit. Waar de Nederlandse kampioen Ramon Sinkeldam het moet doen met een vlaggetje op de borst, krijgt Naesen zoals geweten een volledig driekleurig pak. Maar ook zijn helm zal zwart, geel en rood kleuren. En dat is nog niet alles.

Fietssponsor Factor is druk in de weer met het creëren van een ‘Belgische fiets’ voor Naesen. Hoe die er precies zal uitzien, is nog niet geweten. Wanneer Naesen met zijn nieuwe fiets zal kunnen rijden, is ook nog niet zeker. De Tourstart halen, wordt moeilijk. Naesen showt zondag voor het eerst zijn driekleur, maar doet dat allicht nog op een gewone blauwe fiets zoals zijn ploegmaats.