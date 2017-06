Dit zijn de verborgen boodschappen in het staatsieportret van Emmanuel Macron

Het staatsieportret van de Franse president Emmanuel Macron is onthuld. Op het eerste oog lijkt het een doodgewone foto: Macron staat voor zijn bureau in het Élysée-paleis, de ambtswoning van de president van Frankrijk. Toch is er in het portret het nodige symbolisme te vinden, dat aantoont wat voor leider Macron wil zijn.

Het staatsieportret is een mogelijkheid voor de zelfverklaarde radicale centrumpoliticus om op subtiele en minder subtiele wijze zijn standpunten en ideeën te tonen. Het duidelijkste statement geeft de 39-jarige Macron met de twee vlaggen die op de foto te zien zijn. De Franse driekleur en de vlag van de Europese Unie zijn even prominent aanwezig, een duidelijk teken dat de president pro-Europa is. Een ondubbelzinnige boodschap aan de vele eurosceptici in Frankrijk.

Foto: Photo News

Verder staat Macron stevig rechtop en kijkt hij met een gedecideerde blik in de camera. Hij wilt overkomen als een krachtige leider. De manier waarop hij op zijn bureau leunt en de rand stevig beetpakt, doet denken aan foto’s die je vaak ziet van zakenmannen. Het is mogelijk een hint naar zijn verleden als bankier. Op zijn colbertjasje heeft Macron de légion d’honneur, een traditionele speld die onder meer aan de president wordt gegeven. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorgangers Valéry Giscard-d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy en François Hollande, die ook met de onderscheiding op hun staatsieportret stonden.

Breken met traditie

De setting van de foto is ook van belang en hier breekt de jongste president van Frankrijk met tradities. Veel voorgangers van Macron lieten hun staatsieportret nemen in de bibliotheek van het Élysée-paleis, wat vaak een zeer formeel beeld opleverde. Anderen, zoals Jacques Chirac and François Hollande, kozen ervoor om voor hun portret naar buiten te gaan, wat informeler overkomt. Met de open deuren naar de tuin, een unicum, lijkt Macron voor een middenweg te kiezen.

“Maître des horloges”

Dan zijn er nog de zaken op het bureau. Die staan daar natuurlijk niet toevallig. Zo staat er een gouden ornament met de Gallische haan, het nationale symbool van Frankrijk, een teken om aan te geven dat hij trots is op zijn natie. Verder is er een klok te zien, die komt uit de Salon Murat, waar de ministerraad wekelijks vergadert. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar een uitspraak van Macron tijdens de verkiezingscampagne. Hij gaf aan “de baas van de klokken” te willen zijn, waarmee hij wilde zeggen dat hij alles op zijn eigen tijd doet en zich niet tot beslissingen laat dwingen door anderen.

Franse klassiekers

Als laatste liggen er drie boeken op het bureau. Eén van die boeken ligt prominent in beeld. Macron legde dat boek vlak voor de shoot open op een specifieke pagina, zo blijkt uit een video die Macrons hoofd van communicatie op Twitter zette. Het gaat om Mémoires de guerre, geschreven door Charles de Gaulle, die aan de basis stond van de huidige republikeinse staatsvorm van Frankrijk. De andere twee boeken zijn eveneens Franse klassiekers. De ene is La Rouge et le Noir van Standhal uit 1830. Dat boek verhaalt over de poging van een jonge Fransman van het platteland die via hard werk, zijn talent en bedrog zijn lage maatschappelijke klasse probeert te ontstijgen. Uiteindelijk faalt hij door toe te geven aan zijn lusten. Het is een satire de maatschappij ten tijde van de Franse Restauratie, een periode met politieke spanningen die leidde tot de Julirevolutie, waarbij de middenstand in opstand kwam tegen de Franse koning. Wat iets zegt over de (politieke) opvattingen van Macron zelf. Het andere boek is Les nourritures terrestres, een verhalend gedicht van Nobelprijswinnaar André Gide.