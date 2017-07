Jan Jambon: “We gaan naar de kiezer met een zwaar communautair programma”

De N-VA zal bij de komende verkiezingen zwaar inzetten om het communautaire. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in een interview met Het Nieuwsblad. “Dat is de DNA-van onze partij.”

N-VA mag dan wel beloofd hebben om het communautaire tijdens de huidige regeerperiode te laten rusten, als de kiesstrijd in 2018 eenmaal losbarst, haalt de partij het opnieuw boven. Meer nog, de N-VA zal zwaar op het communautaire inzetten, zegt minister en vice-premier Jan Jambonin een interview.

“Dat is het DNA van onze partij. We gaan die bladzijde echt niet uit ons programma scheuren. We gaan naar de kiezer met een zwaar communautair programma. Dat was bij de vorige verkiezingen al het geval, en dat zal nu weer zo zijn.”

Jambon ziet “om het zacht uit te drukken” “veel ruimte voor verbetering”. “Als je ziet hoe versnipperd de bevoegdheden zijn. Als je bijvoorbeeld de federale personenbelasting niet kunt verlagen zonder in de kas van de deelstaten te zitten. Dan zitten er echt mankementen in het systeem. Of kijk naar het bestuurlijk kluwen in Brussel.”

Lees hier het hele interview met Jan Jambon: “Nooit gedacht dat ik tijdens het defilé van 21 juli naast de koning zou zitten” (+)