Pleister kan griepprik vervangen

Geen griepprik meer, maar gewoon een pleister die net hetzelfde doet. Amerikaanse wetenschappers hebben voor het eerst geslaagde testen uitgevoerd met een revolutionaire vaccinatiepleister. “Dit is de toekomst, hij komt er zeker”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst, die alleen maar voordelen ziet. Zo is langs de dokter gaan niet meer nodig.

Goed nieuws voor mensen met een naaldenfobie: de vaccinatiepleister – die de vervelende griepprik vervangt – is op komst. Nieuw onderzoek, verschenen in het wetenschappelijke blad The Lancet, toont voor het eerst aan dat die nieuwe manier van inenten écht werkt.

Onderzoekers van de Amerikaanse Emory University en het Georgia Institute of Technology verzamelden honderd vrijwilligers. De ene groep kreeg een prik, de andere een pleister. Beide vaccinaties bleken even effectief. Bijwerkingen waren er nauwelijks. De proefpersonen waren ook prima in staat de plakkers zelf aan te brengen.

Niet in koelkast

Zo’n vaccinatiepleister oogt als een gewone pleister. Maar in plaats van een zacht stukje stof, heeft deze variant honderd minuscule, oplosbare naaldjes. Ze zijn nog geen millimeter lang, en prikken zachtjes in de bovenste laag van de huid. Op die manier dien je jezelf volledig pijnloos een vaccin toe.

De pleisters hebben alleen maar voordelen. Ze hoeven bijvoorbeeld niet in de koelkast. “Dit is de toekomst, wellicht voor alle vaccins”, zegt Marc Van Ranst, viroloog aan de KU Leuven. “De plakkers zijn bovendien goedkoper en hygiënischer. Naalden kunnen niet meer rondslingeren.”

En de vaccinatiegraad zal sowieso verhogen, oppert onderzoekster Nadine Rouphael. Want: mensen hoeven niet meer langs de dokter te gaan. Toch een extra drempel.

Opvolging nodig

De vraag is hoe die artsen op dit vernuftig substituut zullen reageren. “Ze verliezen toch wel een deel van hun werk en inkomsten”, zegt Van Ranst.

“Financieel zal het weinig uitmaken. We kunnen zinvollere dingen doen dan spuitjes zetten”, reageert Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat. “Maar het contact met de patiënt verdwijnt wel op die manier. En dat is jammer. Bejaarden, kinderen en zwangere vrouwen hebben nood aan opvolging.”

Voorlopig hoeft u nog niet naar de apotheker te hollen voor informatie. De pleister zal pas binnen vijf jaar op de markt komen.