Anderlecht-voorzitter Vanden Stock is opgetogen: “We zijn nu sterker dan met Tielemans”

Anderlecht is één brok zelfvertrouwen. De maand juli begint pas en paars-wit deed met Kums, ­Onyekuru, Sels en Gerkens al vier toptransfers. Voorzitter Roger Vanden Stock (74) zegt zelfs dat het transferhuiswerk af is. “Met deze ploeg ­kunnen we ook iets speciaals doen in de Champions League.”

In de vernieuwde fanshop presenteerde Anderlecht zijn uitshirt voor volgend seizoen. “Dat grijs oogt vreemd, maar zolang we daarin kampioen spelen, maakt de kleur mij echt niet uit”, grijnsde voorzitter Roger Vanden Stock. “En ik geloof nu al in die 35ste titel, want ik denk dat we op dit moment een uitzonderlijke ploeg hebben. We deden al vroeg vier grote transfers omdat we op tijd klaar willen zijn voor de Champions League.”

Trainer René Weiler is alleszins meer ontspannen dan vorig jaar toen hij soms lijkbleek wegtrok toen sterkhouders als Praet en Defour vertrokken. Dit keer gaf manager Van Holsbeeck de Zwitser vier grote namen. Kums is een dure transfer, Sels leverde veel loon in om uitgeleend te worden aan RSCA, Everton betaalt grotendeels het salaris van Onyekuru en Gerkens wou Weiler absoluut.

“Eerlijk: dit team is sterker dan het elftal met Tielemans. Toen Youri werd verkocht moesten we hard toeslaan en Herman Van Holsbeeck krijgt hiervoor alle pluimen. Sven Kums zal rust brengen op ons middenveld. Sven is bij ons opgeleid en is eigenlijk altijd een Anderlecht-speler geweest. Alleen was hij als 18-jarige niet klaar voor de concurrentie. Nu moet hij hier de lijnen uitzetten. Onyekuru is dan weer een goalgetter die goed was voor 22 goals bij Eupen. Omdat het ernaar uitziet dat Teo blijft kunnen we straks de twee topschutters naast elkaar zetten. Dan zijn we al verzekerd van 44 doelpunten. (lacht luid) En Sels een jaar huren van Newcastle: dat is onze verzekering. De voorbije twee jaar maakten we de weg vrij voor Mile Svilar en hij moet op termijn onze eerste keeper worden, maar Svilar moet bewijzen dat hij er klaar voor is. Daarom namen we geen risico’s en huurden we Sels, die weer Rode Duivel wil worden. Wat er dan met Boeckx gebeurt? Frank herstelt goed van zijn rugoperatie en heeft een belangrijke status in de kleedkamer. Hij zal die rol blijven spelen en de beste keeper zal spelen.”

De grootste problemen gaan nog opduiken als sterkhouders zoals Dendoncker, Kara of Teodorczyk nog worden weggeplukt. “Dat valt niet te voorspellen”, vervolgt Vanden Stock. “Voor Dendoncker wordt het moeilijk, maar ik verzeker u wel dat we alles doen om Leander te houden. Natuurlijk vragen we meer voor hem dan voor Tielemans. Als hij zich hier nog een jaartje ontplooit dan kan hij volgende zomer naar een veel groter team dan wat hij nu voor ogen heeft. Nu gaat het om subtoppers, maar dan kan het gaan om echte grote ploegen. Denkt zijn manager over Atlético Madrid? Wel die hebben een transferverbod waardoor hij dan sowieso nog even bij ons zal blijven om Champions League te spelen, hé.”

Beter voetbal

Want om dat kampioenenbal draait het ook. “Laten,we zeggen dat weer de faam van Anderlecht willen uitstralen. Alles hangt natuurlijk af van de loting – als je Juventus en Barcelona trekt wordt dat moeilijk – maar ik wil graag overwinteren in de Champions League. Aangezien we in pot 3 zitten kunnen we ook een haalbare tegenstander loten en met dit team kunnen we echt iets speciaals doen.”

De fans geloven er alvast in. Terwijl de abonnementenverkoop vorig jaar daalde, staan er nu wachtrijen. “De supporters zijn altijd enthousiast na een titel”, besluit Vanden Stock. “En onze transfers vallen in de smaak. Of ze ook beter voetbal zullen zien dan vorig jaar? Hoe sterker de ploeg, hoe beter het voetbal, hé.”