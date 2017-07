CLUBNIEUWS. Anderlecht-sterkhouder blaast zelf transfer af, Club heeft nieuwe middenvelder bijna beet

Anderlecht rondde vrijdag officieel de transfer van Henry Onyekuru af. De Nigeriaan wordt een jaar gehuurd van Everton, dat hem wegkocht bij Eupen. Daarmee lijkt het huiswerk van paars-wit af, tenminste als niemand nog vertrekt. Kara kan nog vertrekken, maar weigerde zelf een transfer. Club Brugge heeft bijna een nieuwe middenvelder beet, terwijl Racing Genk nog geen akkoord vond met Pozuelo. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Kara weigert bod, NAC wil Vancamp

In de volgende dagen probeert Herman Van Holsbeeck nog een aantal spelers van de hand te doen. N’Sakala (Amiens) en Trezeguet (Kasimpasa) zijn al bekend, maar nu wil NAC Breda ook de jonge spits Jorn Vancamp lenen en Olympiakos meldde zich voor Nuytinck.

“Hasi belde in naam van Olympiakos voor Nuytinck”, aldus Van Holsbeeck. “We gaan hem niet blokkeren, maar om betere voorwaarden te krijgen dan bij ­Anderlecht moet je al bijna naar Engeland of Duitsland. Dat geldt ook voor Kara. Er was een aanvaardbaar bod, maar Kara zelf moet dan ook een akkoord vinden. Als hij niet de slag van zijn leven kan doen, denk ik dat hij nog een jaar blijft. Hetzelfde voor Teo die we alleen maar voor een riant bod laten gaan.”

Op inkomend vlak moet er ook niet veel meer verwacht worden. “Ik vind het vreemd dat Mata niet tekende, maar bon... Het is zijn carrière. En ja ik belde naar KV Oostende voor Marusic, maar de prijs lag veel te hoog. Zolang Acheampong er is, zoeken we geen vleugelspeler meer. Bedoeling was om de jonge rechtsback Emmanuel Sowah uit te lenen, maar Weiler zegt dat hij heel veel vorderingen maakten en capabel is om ons te helpen.”(jug)

CLUB BRUGGE. Australiër nu echt op weg naar Club

De transfer van Riley McGree naar Club Brugge is nakende. De Australische middenvelder –nog maar 18 jaar oud – legde al een tijd geleden deels testen af bij Club, maar zijn club Adelaide United lag dwars. De Australiërs wilden McGree niet verkopen en weigerden met blauw-zwart te onderhandelen. Die houding is nu echter helemaal veranderd. McGree informeerde zijn club dat hij absoluut wou vertrekken en Adelaide ging uiteindelijk overstag. Sportief directeur Ante Kovacevic bevestigde in Australische media dat een transfer van McGree een kwestie van tijd is. McGree kan op elke centrale middenveldspositie uit de voeten.

De Brugse internationals streken gisteren ook neer in Brugge. José ­Izquierdo is nog niet terug. De flankaanvaller wordt na clubs uit Italië en Frankrijk nu ook aan het Engelse West Ham United ­gelinkt. Volgens Engelse media bereiden de Hammers een bod van 14 miljoen euro voor.(gma)

RC GENK. Nog geen akkoord over vierjarig contract Pozuelo

Alejandro Pozuelo had tot gisteren de tijd om in te gaan op een Genks contractvoorstel voor vier seizoenen. Achterliggende bedoeling van die deadline was dat de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst niet mochten aanslepen tot 31 augustus. Beide partijen zouden met zo’n deal een goeie zaak doen. De Spaanse spelverdeler zou gedurende vier seizoenen verzekerd zijn van een verbeterd salaris en Genk zou, bij een vertrek van Pozuelo voor 2021, een transfersom kunnen vangen.

In de Luminus Arena bleef het vrijdag oorverdovend stil. Dat kan duiden op twee zaken: ofwel wordt het met die deadline niet zo nauw genomen en wordt er in stilte verder onderhandeld, ofwel wil Pozuelo zich niet langer dan nu al het geval is binden aan Genk en houdt hij zo de deur open voor geïnteresseerde (Spaanse) clubs. Als een akkoord uitblijft, houdt de club de middenvelder aan zijn huidig contract, dat in 2019 afloopt. Aan een vertrek in de loop van dit seizoen willen ze bij Genk in geen geval meewerken. Al was het maar om de deur niet open te zetten voor een uittocht. (rco)

STANDARD. Standard aast op Lorenzo Crisetig (ex-Inter)

Standard heeft zijn zinnen gezet op de Italiaan Lorenzo Crisetig. De Rouches willen de 24-jarige middenvelder op huurbasis overnemen van Bologna met aankoopoptie. De verdedigende middenvelder speelde het voorbije seizoen bij ­Serie A-promovendus Crotone, dat hem huurde van Bologna.

Crisetig stond in het verleden te boek als toptalent bij Inter, maar wist er nooit door te breken. In 2016 verkochten de Nerazurri hem aan Bologna. Standard hoopt Crisetig op huurbasis over te nemen. Aan het bod is zelfs een aankoopoptie van 3 miljoen euro gelinkt. De entourage van Crisetig bevestigde de interesse van de Luikenaars, maar wou geen commentaar geven. Wel is duidelijk dat Standard concurrentie heeft van enkele Italiaanse middenmoters. (bfa)