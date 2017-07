16 Belgen zijn klaar voor de start van de Tour: zo blikken zij vooruit op de komende drie weken

Vandaag beginnen in Düsseldorf zestien Belgen aan de 104e Tour de France. Met veel goesting en veel ambitie. Dat blijkt uit de babbels die we met hen de voorbije dagen in de Duitse stad vlak bij de Belgische grens hadden. We legden hen vier dezelfde vragen voor: Ga je zelf een etappe winnen? Wie wint de Tour? Wie wordt de komende drie weken de grootste verrassing? En welke etappe staat in het rood aangeduid in je agenda?

Oliver Naesen en Tiesj Benoot worden de "verrassingen"

Richie Porte is dé belangrijkste uitdager van Froome

De Tour is nog niet begonnen of de renners kijken al uit naar Parijs

Wie pakt het eerste geel? Wie wordt bergkoning? Wie grijpt de witte trui? Lees hier de voorspelling van de renners zelf.

Volg de openingstijdrit hier van