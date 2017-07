Radiohead-drummer bestolen tijdens shoppen in Antwerpen

Antwerpen - Met drie foto’s op zijn Twitteraccount maakte de drummer van Radiohead gisteren bekend dat hij bestolen was in een Antwerpse boekenwinkel. De Britse band vertoeft in ons land omdat ze gisterenavond headliner waren van de tweede dag Rock Werchter. De politie onderzoekt de op camera vastgelegde diefstal.

Voor het optreden van vrijdagavond op de wei van Werchter nog snel even in Antwerpen gaan shoppen moet Clive Deamer gedacht hebben. De Britse drummer is op wereldtournee met de legendarische rockgroep Radiohead. Deamer is normaal drummer bij Portishead, maar viel de laatste jaren geregeld in bij Radiohead.

Donderdag stapte hij binnen bij The Other Shop op de Melkmarkt in hartje Antwerpen. “Het viel me op een bepaald moment op dat hij duidelijk iets aan het zoeken was”, zegt zaakvoerder Danny Aerts. “Hij ging naar buiten en keerde even later terug.”

Terug binnen vroeg Deamer of er camera’s in de boekenwinkel hingen. Hij had gemerkt dat zijn portemonnee kwijt was. “Op de beelden zagen we al snel dat hij het slachtoffer was geworden van een zakkenroller”, zegt Aerts.

Foto’s op Twitter

Die beelden tonen hoe een man met een knalrode polo en een petje de portemonnee van de Britse drummer uit diens jaszak haalt. Deamer maakte met zijn gsm wat foto’s van het scherm waarop de bewakingsbeelden getoond werden. Even later gooide hij de foto’s van de gauwdief op Twitter, in de hoop dat zo iemand de dief herkent.

De politie werd donderdag op de hoogte gebracht van de diefstal. “De uitbater van de winkel zal zijn camerabeelden aan ons bezorgen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er is aan de hand van een beschrijving nog nazicht gedaan in de omgeving, maar zonder resultaat.”

Volgens onze informatie bleef de buit van de zakkenroller beperkt en zou Deamer vooral opkijken tegen de administratieve rompslomp om alle officiële documenten en bankkaarten opnieuw aan te vragen. De drummer verwerkte zijn tegenslag gisterenavond voor een uitgelaten publiek op Rock Werchter, waar Thom Yorke en co de tweede dag van het festival afsloten.