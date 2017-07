Extreemlinkse partij PTB grootste in Wallonië, PS dondert dieperik in

Brussel - De extreemlinkse PTB komt voor het eerst als grootste partij uit een peiling in Wallonië. De Franstalige socialisten halen nog slechts 16 procent, de helft van de vorige verkiezingen. Dat blijkt uit een peiling waarop L’Echo de hand kon leggen, zo staat te lezen in De Tijd. Ook de Vlaamse socialisten delen mee in de klappen: de sp.a haalt nog 9,5 procent.

Uit de eerste peiling sinds het Publifin-schandaal uitbrak in Wallonië, blijkt dat de Franstalige socialisten zware klappen krijgen.

Het gaat om een vertrouwelijke peiling, vorige week uitgevoerd door het bureau Dedicated Research, dat normaal in opdracht van La Libre en de RTBF werkt. Ditmaal voerde het bureau de peiling uit in opdracht van de MR. L’Echo kon de hand leggen op de resultaten.

Mochten er morgen verkiezingen zijn, dan zouden de Franstalige socialisten nog maar 16 procent halen, exact de helft van hun score bij de vorige federale verkiezingen in 2014. Een historisch dieptepunt. De PTB lijkt het meest te profiteren van de schandalen bij de PS. De extreemlinkse partij haalt 24,9 procent en wordt de grootste partij in Wallonië. Bij de vorige verkiezingen haalde de PTB maar een goeie 5 procent.

De MR is in Wallonië de tweede partij met 23,2 procent, gevolgd door de PS (16%) en Ecolo (11,4%). Voorlopig lijkt het cdH niet te profiteren van het opblazen van de Waalse en de Brusselse regering. De partij haalt nog geen 10 procent in Wallonië.

Uit de peiling blijkt dat de sp.a slechts 9,5 procent haalt. Bij de vorige verkiezingen in 2014 was dat nog 14 procent. De N-VA blijft met voorsprong de grootste partij met 27 procent, gevolgd door CD&V (16,9%). Open VLD is de derde partij met 12,7 procent. Groen en Vlaams Belang winnen terrein en halen respectievelijk 12,5 en 11,7 procent. Pvda+ stijgt van 2,8 naar 7,3 procent.