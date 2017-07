Transfer Foket op de helling, Atalanta richt pijlen op Genk-speler

Italiaanse bronnen melden dat de transfer van Thomas Foket (AA Gent) naar Atalanta Bergamo op de helling staat. De Serie A-club zou volgens dezelfde bronnen zelfs meteen doorschakelen en haar pijlen nu richten op Timothy Castagne (RC Genk).

De transfer van de rechtsachter van AA Gent naar Atalanta leek in kannen en kruiken. Foket had deze week al afscheid genomen bij zijn ploegmaats en had zijn medische testen al afgelegd bij de Italiaanse club, maar er blijkt nu dus een kink in de kabel. Atalanta zou niet ver gaan zoeken voor een alternatief, met name Genk-speler Castagne.