Voormalige Spice Girl verbraste volledige fortuin tijdens huwelijk

Melanie Brown (42) is momenteel in een lelijke vechtscheiding verwikkeld met haar geweldadige echtgenoot Stephen Belafonte. Tijdens de meest recente zitting in de rechtbank op vrijdag werd bekend gemaakt dat het volledige fortuin van de voormalige Spice Girl tijdens hun tienjarige huwelijk is opgemaakt. Dat zou het koppel aan hun extravagante levensstijl te danken hebben.

Tijdens de vechtscheiding van Melanie Brown en Stephen Belafonte komen steeds meer details over hun huwelijksleven aan het licht, ook over de financiële situatie van het voormalige koppel. Zo werd tijdens de zitting in de rechtbank van afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat het volledige fortuin van de zangeres er tijdens hun tienjarige huwelijk doorheen is gejaagd. Het zou om 50 miljoen pond of omgerekend 56 miljoen euro gaan, het complete bedrag dat de zangeres tijdens haar carrière als Spice Girl bij elkaar gespaard heeft.

De extravagante levensstijl van het koppel zou ervoor gezorgd hebben dat het koppel elk jaar opnieuw moeite had om hun belastingen te betalen. Dat verklaarden de advocaten van Stephen Belafonte, die zogezegd geen enkele vorm van inkomen geniet en nu honderdduizenden dollars aan alimentatie van zijn ex eist. De Amerikaanse producer claimt immers dat hij na de breuk door zijn echtgenote zonder centen pardoes op straat werd gezet, werkloos en zonder dak boven zijn hoofd. Melanie Brown werkt momenteel als jurylid bij America's Got Talent.

In maart diende de zangeres na tien jaar huwelijk de scheiding in, nadat ze naar eigen zeggen jarenlang mishandeld en misbruikt zou zijn door haar echtgenoot. Stephen Belafonte ontkent dit echter in alle toonaarden.