Zelfrijdende wagens komen maar beter geen kangoeroes tegen (en omgekeerd)

De technologie staat niet stil. Zo wordt er tegenwoordig volop geëxperimenteerd met zelfrijdende wagens. Maar dat loopt niet altijd zoals gepland. Kangoeroes komen bijvoorbeeld voorlopig maar beter niet zo’n wagen tegen, zo blijkt.

Zweeds autobouwer Volvo heeft een zelfrijdende wagen ontwikkeld. Rijdt die wagen te dicht bij een andere auto, dan remt het voertuig bijvoorbeeld automatisch wat af. En de wagens herkennen ook dieren, om een botsing ermee te vermijden. Het ‘Large Animal Detection System’ (LADS) van de Volvo’s detecteert grote dieren die voor de zelfrijdende auto verschijnen. Komt er een hert, rendier, eland,... of ander groot dier voor de wagen, dan reageert het LADS daar op. Maar dat blijkt niet voor alle dieren te gelden. Tests in Australië met de wagen hebben namelijk uitgewezen dat het systeem zowat alle grote dieren kan detecteren, maar geen kangoeroes. Dat komt door de speciale, springende manier waarop kangoeroes bewegen.

Het detectie-systeem van de Volvo’s werd ontwikkeld in Zweden, waar geen kangoeroes rondlopen.

Springend

“Het systeem gebruikt de grond als referentiepunt”, zegt David Pickett van Volvo. “Maar doordat kangoeroes zich al springend voortbewegen, raakt het systeem in de war en is het voor het systeem moeilijk om in te schatten hoe dicht of hoe ver weg de dieren nog zijn. Wanneer de kangoeroe in de lucht is, lijkt het voor het LADS namelijk dat die verder weg is dan wanneer het dier op de grond landt.”

Volvo heeft intussen ingenieurs naar Australië gestuurd om data te verzamelen over hoe kangoeroes exact (kunnen) bewegen om de computers van het LADS daar op termijn aan te kunnen aanpassen. “We zijn ervan overtuigd dat dit probleem zich niet meer zal voordoen tegen de tijd dat Volvo z’n zelfrijdende auto’s op de markt wil brengen in 2020”, klinkt het nog. “Elk bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van zelfrijdende wagens wordt vroeg of laat geconfronteerd met hetzelfde ontwikkelingswerk. En dat is een blijvend werk. Technologie ontwikkelen die kangoeroes kan herkennen, maakt daar deel van uit.”

En het is niet zo onbelangrijk om die detectie zeker op te nemen in het LADS. In Australië veroorzaken kangoeroes namelijk meer ongevallen dan eender welk ander dier. Kangoeroes zijn daar verantwoordelijk voor 90 procent van de botsingen tussen voertuigen en dieren.