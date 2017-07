In beeld: zo gaf Messi het ja-woord aan zijn Antonella

Lionel Messi stapte vrijdag in het huwelijksbootje met Antonella Roccuzzo. De twee kennen elkaar al van in hun jeugd en vormen sinds 2006 officieel een koppel . Het kersverse echtpaar heeft al twee zoontjes, Thiago (4) en Mateo (1). De 30-jarige Argentijn en zijn vrouw gaven elkaar het ja-woord in hun thuisstad Rosario, waar Messi het Pullman City Center had afgehuurd. Onder andere Messi’s (ex-)ploegmaats Luis Suarez, Jordi Alba, Cesc Fabregas, Samuel Eto’o, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi en Sergio Agüero tekenden present. Het hele gebeuren werd opgeluisterd met ee, optreden van Shakira, de vrouw van ploegmaat Gerard Piqué.