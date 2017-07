Standard leent Samy Mmaee uit aan MVV

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard leent Samy Mmaee (20) komend seizoen uit aan de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht, zonder aankoopoptie. Dat hebben beide clubs zaterdag bevestigd.

De centrale verdediger kreeg zijn opleiding bij AA Gent, dat hij in 2013 inruilde voor de Rouches. Een jaar later maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor het eerste elftal van Standard.

Samy Mmaee speelde ook al voor de Belgische U19-ploeg en in maart kwam hij voor de nationale beloftenploeg in actie in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (2-1 zege). Ryan Mmaee, de één jaar jongere broer van Samy, staat eveneens onder contract bij Standard.