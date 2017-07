"Designertepels zijn nieuwste hype in cosmetische chirurgie"

Vergeet borstvergrotingen, liposucties en schaamlipcorrecties ... designertepels zijn de nieuwste hype binnen de wereld van de cosmetische chirurgie in Amerika. Dat wist een plastisch chirurg uit New York aan de Britse krant Daily Mail te melden. In zes maanden tijd is de vraag naar tepelrecontructies er maar liefst verviervoudigd.

Designertepels zijn the next best thing in de Verenigde Staten. Dat meldde de plastisch chirurg dokter Norman Rowe aan de Britse krant Daily Mail. In zijn praktijk in New York is de vraag naar tepelrecontructies in een half jaar tijd maar liefst verviervoudigd. Tot een jaar geleden voerde hij slechts een viertal tepelcorrecties per week uit, tegenwoordig loopt dit cijfer op tot gemiddeld een achttiental per week.

"Niets is populairder op dit moment dan tepelrecontructies", vertelde hij aan de Daily Mail. Het zomerse weer zit daar volgens de arts voor veel tussen, maar hij denkt dat de trend ook sterk beïnvloed werd door het grote aantal celebrities dat tegenwoordig doorkijkkleding draagt zonder lingerie eronder. "Mensen letten vandaag de dag ook echt op elk detail. Het is onvoldoende om een borstvergroting of neuscorrectie uit te voeren, het allerkleinste onderdeel moet geperfectioneerd worden. En dat is tegenwoordig nu ook eenmaal mogelijk."

Volgens de arts komen zijn patiënten naar hem toe met foto's uit tijdschriften van celebrities met tepels zoals zij ze ook willen. Ze willen namelijk ook doorkijkkledij aantrekken en worden daardoor gedwongen om hun eigen tepels van dichtbij te inspecteren. "Het merendeel van mijn klanten wil vooral lichtere, kleinere of meer symmetrische tepels", vertelt de arts. "Sommigen willen dan weer net prominentere tepels, die beter zichtbaar zijn wanneer ze geen ondergoed onder hun kledij of wanneer ze badkledij dragen."



