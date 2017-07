FIFA-voorzitter Infantino steekt loftrompet over Confederations Cup

FIFA-voorzitter Gianni Infantino stak zaterdag de loftrompet over de Confederations Cup in Rusland. Hij heeft het over “een groot succes op vele vlakken”.

Van de gevreesde problemen zoals gebrek aan interesse, hooligans, geweld of racisme viel niets te merken. “Er was geen enkel incident. Alles verliep vlot”, stelde Infantino op een persconferentie in Sint-Petersburg. De FIFA-voorzitter loofde de hartelijke ontvangst van de fans en de mooie infrastructuur. Verder was hij onder de indruk van “enkele fantastische wedstrijden” voor gemiddeld bijna 38.000 toeschouwers.

“Als een problematisch toernooi er zo uitziet, dan zou ik willen dat veel van die problematische toernooien georganiseerd worden. Het was een groot succes”, vervolgde Infantino, die ook tevreden was over de videoarbitrage op de Confederations Cup. “Zes beslissingen werden veranderd dankzij de videoref. Zonder videoarbitrage zouden we een ander toernooi gehad hebben, een toernooi dat op het terrein iets minder rechtvaardig zou geweest zijn. Grote fouten hebben we vermeden.”

Zondag wordt de Confederations Cup afgesloten met de wedstrijd om de derde plaats (Portugal-Mexico) en de finale (Chili-Duitsland).