Everton-fan is het beu en plaatst advertentie: Lukaku mag weg voor spotprijs

Romelu Lukaku wil deze zomer zijn toptransfer realiseren en Chelsea lijkt de grootste kanshebber om de aanvaller te strikken. Everton wil van Lukaku één van de duurste voetballers van deze planeet maken, maar voor een misnoegde fans mag hij voor veel minder geld was. In de Engelse krant Liverpool Echo verscheen een advertentie waarin de Rode Duivel voor 85 pond, net geen 97 euro, te koop werd aangeboden.

“Topspeler niet langer gewenst bij Everton. Zeer goede prijs voor een international: 85 pond”, liet de grapjas in de lokale krant plaatsen. De man of vrouw is de transfersoap duidelijk beu. The Toffees hoopten Lukaku langer aan zich te binden, maar de spits wil hogerop en weigerde. Chelsea trekt nu aan zijn mouw, maar zal met iets meer geld moeten aankloppen.