Officieel: Marusic gaat Lukaku achterna en is nieuwste aanwinst Lazio Roma

Adam Marusic heeft zoals verwacht een contract getekend bij het Italiaanse SS Lazio. De club uit Rome troeft zo Anderlecht af, dat ook interesse had in de flankverdediger van KV Oostende. De Montenegrijn gaat Jordan Lukaku achterna, die een jaar geleden van de Kustploeg naar Lazio verkaste. Hij zette zijn krabbel onder een verbintenis voor vijf seizoenen.

De transfer van Marusic zat al even in de pijplijn. De rechtsachter, die ook hoger op de flank en op links uit de voeten kan, legde eerder deze week zijn medische testen al af in Rome.

Marusic maakte vorige zomer de overstap van KV Kortrijk naar Oostende en scoorde vijf doelpunten in 40 wedstrijden in alle competities voor de Kustboys. Anderlecht zag veel potentieel in de 23-jarige Marusic, maar was te duur voor het bestuur van paars-wit.

“Bij KV Oostende ontbolsterde hij helemaal als polyvalente teamspeler, die zowel op de rechterflank als op de linksachter een bijzonder betrouwbare indruk naliet”, klonk het op de site van Oostende. “Zijn snelheid en kracht zijn twee van zijn belangrijkste troeven. Zijn opmerkelijk seizoen wekte veel interesse bij binnen- en buitenlandse topclubs. Lazio Rome kwam met het meest lucratieve en concrete aanbod, waar zowel de speler als KV Oostende beter van worden.”