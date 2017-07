Nieuwkomers, theater en de Gentse Feesten: het podium als opstapje

Wat gebeurt er als je een groepje zestienjarige anderstalige nieuwkomers samenzet met ‘blanke’ leeftijdsgenoten uit een Steinerschool en hen klaarstoomt voor een experimentele dans- en theatervoorstelling? En dat jonge geweld een podium bezorgt tijdens de Gentse Feesten? Ambities voor een toekomst als elektricien of automechanieker krijgen er een extra dimensie bij.

Het idee? Schaduwtheater. De maker? Grafisch ontwerpster en fotografe Trui Hanoulle, die enkele jaren geleden met schrijfster en scenariste Gaea Schoeters het boek Meisje, Moslims en Motoren publiceerde: het verslag van een lange motorreis doorheen het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

Truis ‘Schaduwtrein’ is een sociaal-artistieke opdracht binnen een lerarenopleiding in de kunsten aan het Gentse KASK. “Schaduwtheater vind je van oudsher op de hele Zijderoute van China tot Europa”, vertelt ze. “Achter een doek brandt er een vuur, de schaduwen van de personages worden erop geprojecteerd. Daarbovenop heb je muziek of een vertelstem. Vertaald naar deze voorstelling: beamers, overheadprojectoren, filmfragmenten die muziek en woordkunst ondersteunen … om er iets magisch van te maken.”

De rode draad van Schaduwtrein gaat over grote gevoelens: angst, geluk, verdriet, woede, liefde, hoop en droom. De voorstelling wordt gebracht door een groep anderstalige nieuwkomers uit het KTA GITO Groenkouter en een even grote groep leerlingen uit een ‘blanke’ Steinerschool. “Sommige leerlingen maakten ook heftige dingen mee”, zegt Trui. “Al gaat het bij hen niet over verlies door oorlog. De jongeren vertelden elkaar vooraf hun verhalen. Op basis daarvan bouwden we de voorstelling op.”

Mogelijkheden

We nemen een kijkje op de repetitie in de concertzaal van de voormalige bibliotheek aan Gent-Zuid, waar nu het pop-upinitiatief NEST een onderkomen vindt. Een levendige bende jongens en meisjes, zware beats, rap, aarzelende én zelfzekere moves. De sfeer zit goed: dit vijftiental jongeren kan het prima met elkaar vinden. Oorspronkelijk waren het er 28, de gemotiveerden zijn gebleven. Tijdens de pauze speelt een Steinermeisje gitaar, enkele jongens – uit Syrië, de Filipijnen, Irak, Afghanistan – neuriën mee met Meghan Trainor of ‘Radioactive’ van Imagine Dragons.

De zeventienjarige Majd uit Syrië valt op. Hij zit aan de vleugelpiano te tokkelen of loopt foto’s te maken. Een jongen met een zachtaardige uitstraling die heel wat meemaakte. Net als de andere nieuwkomers zit hij in het OKAN (Onthaal Klassen voor Anderstalige Nieuwkomers). Hij woont zonder zijn ouders in een centrum voor niet-begeleide minderjarigen. Pas zeven maanden geleden kwam hij aan in België. “Ik wil graag mijn eigen plekje”, zegt hij met een glimlach.

Hoe hij dat aan boord wil leggen? “Kantoor studeren en een job vinden”, zegt hij. “Maar ook iets doen met mode.” Een opvallende contradictie: de meesten willen automechanica of elektriciteit studeren, maar deze cultuurtrip brengt een extra laagje toekomstmogelijkheden aan. “Ik ben blij dat ik contacten kan leggen en vrienden maak”, vat een Iraakse jongen het samen. “Wat allicht helpt, is dat heel wat van ‘mijn’ nieuwkomers middenklasse zijn”, benadrukt Trui Hanoulle. “Matteo uit Oeganda zat op een internationale school. Oorlog en wetteloosheid dreven hen op de vlucht. Door hun achtergrond hebben veel van deze jongeren veel gemeen met de Steinerleerlingen, ook al is er het cultuurverschil. Hun veerkracht en openheid vind ik in ieder geval een opsteker. Met deze groep heb ik het geweldig getroffen.”

