Opnieuw geen proloog in Tour: einde van een traditie?

De 104de editie van de Ronde van Frankrijk begint straks met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf. Het parcours van 14 kilometer is te lang om geclassificeerd te worden als proloog, waardoor La Grande Boucle voor de vijfde keer op rij niet met een proloog start. Nochtans is het nog niet zo lang geleden dat een proloog als Grand Depart vanzelfsprekend was.

Tussen 1967 en 1999 begon de Tour jaarlijks met een proloog, goed voor een reeks van 33 op een rij. Maar intussen is het alweer vijf jaar geleden dat de Tour opende met zo’n erg korte tijdrit: in 2012 won Fabian Cancellara een proloog van iets meer dan 6 kilometer in Luik. “Toch is de proloog geen compleet verleden tijd”, zegt koersdirecteur Thierry Gouvenou in L’Equipe. “Maar het is wel een feit dat we het aantal proloog- en tijdritkilometers proberen in te perken. We doen dat omdat de tijdsverschillen daar veel groter zijn dan in de bergritten. Op die manier willen we voorkomen dat sommige renners een voorsprong zouden krijgen die in de bergen niet meer te overbruggen valt. Om de Tour te openen is een tijdrit wel erg geschikt om het vormpeil van de renners al eens te testen, terwijl een proloog werk is voor puristen.”

In de Tour van dit jaar zijn slechts 36,5 tijdritkilometers opgenomen. Naast de 14 kilometer lange openingstijdrit van vandaag in Düsseldorf is er ook nog een tijdrit van 22,5 kilometer in Marseille op de voorlaatste dag (22 juli).

