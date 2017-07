‘Openstaande jobs invullen met mensen die tweede baan zoeken’

In het buitenland bestaat het al sinds jaar en dag, maar hier is het helemaal niet ingeburgerd: mensen die naast hun dagtaak er nog een tweede job op nahouden. Bij Europower in Nieuwerkerken wordt overwogen een tweede shift in te voeren, zodat mensen bijvoorbeeld van 18 tot 22 uur een bijkomende, deeltijdse baan kunnen invullen. “Die creativiteit is nodig om nieuwe collega’s te vinden”, zegt CEO Luc Heylands. “Het is niet simpel om in de zoektocht naar talent te wedijveren met de grote jongens uit de streek.”

Europower heeft door de sterke groei momenteel zo’n 22 vacatures om in te vullen. “Productiemedewerkers, ingenieurs, aankopers, ontwerpers,… de functies zijn heel divers”, aldus de CEO. “Als we ze vinden, kunnen ze hier morgen allemaal aan de slag. Maar we moeten realistisch zijn en hopen dat tegen volgend jaar al deze jobaanbiedingen ingevuld geraken.”

Eén van de redenen waarom Europower de schaarste moeilijk krijgt weggewerkt, is de concurrentie uit de buurt. “We bevinden ons in Nieuwerkerken, wat vlakbij Sint-Truiden is. Daar kapen grote, snelgroeiende bedrijven als Tenneco, Punch Powertrain of VCST heel wat goede elementen weg. Als kleine speler in de regio, moeten we andere troeven uitspelen en de rekrutering anders aanpakken.”

Sfeer

Heylands wil sollicitanten vooral duidelijk maken dat ze bij Europower in een klein team terechtkomen. “Heel wat mensen werken graag in een familiale onderneming, waar iedereen elkaar kent en de sfeer opperbest is. Die argumenten spelen we uit. Daarnaast gaan we met creatieve acties op zoek naar mensen uit specifieke doelgroepen. Zo denken we aan werknemers die na de werkuren nog een tweede job willen doen, of die liever twee deeltijdse functies willen combineren. Speciaal voor hen willen we een tweede shift inrichten.”

Nog een doelgroep die Europower wil benaderen zijn de asielzoekers. “We zijn er zeker van dat hier getalenteerde mensen bij zijn die graag de handen uit de mouwen willen steken. Bij ons zijn ze meer dan welkom.”

Leraars

Een ander segement van potentiële werknemers waar Europower op mikt, zijn de leraars. “Ik kan me voorstellen dat er tijdens de zomermaanden heel wat leerkrachten zijn die een bijkomende job wel zien zitten”, aldus nog Heylands. “Ze zouden hier perfect een aantal weken kunnen meedraaien. Intussen leren ze in de praktijk hoe ons bedrijf functioneert, en kunnen ze hun leerlingen heel concrete voorbeelden en toepassingen aanreiken. We kunnen bovendien een partnership aangaan, waarbij Europower hun leerlingen als stagiair uitnodigt. Zo’n formule zou voor ons perfect kunnen uitgewerkt worden. Het is met zo’n kleine ‘trucjes’ dat we proberen het verschil te maken als aantrekkelijke werkgever. Op hoop van zegen!”

