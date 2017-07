Volgens de dokters heeft Bradley nog maar een paar dagen, dus hield hij een logeerpartijtje om afscheid te nemen van zijn beste vrienden

Bradley Lowery kreeg toen hij anderhalf jaar oud was de diagnose van een agressieve vorm van kanker. Bijna vijf jaar vecht hij ondertussen tegen de ziekte, maar het lijkt erop dat die de bovenhand krijgt. Vrijdagavond nam hij al afscheid van zijn beste vrienden, onder wie ook topvoetballer Jermain Defoe.

“Update over Brad, hij is erg zwak en heeft het moeilijk met ademen, maar hij vecht ertegen”, dat schreef de familie van Bradley nog op de officiële Facebook-pagina van de jongen. Vrijdagavond nodigde hij zijn vriendinnetje Poppy en enkele andere vrienden uit op een feestje om afscheid te nemen.

Op Facebook verschenen al snel foto’s van Bradley, slapend in de armen van zijn beste vriend en topvoetballer Jermain Defoe, en bij enkele andere vrienden. “Hij stond erop een feestje te houden en hij nodigde zijn neefjes uit en zijn vriendinnetje Poppy”, klonk het.

Bradley bij zijn tien jaar oudere broer Kieran Foto: Facebook

“Er hebben allemaal op bed liggen knuffelen, ik denk dat het zijn manier was om vaarwel te zeggen. Gisteravond laat kwam ook zijn beste vriend Jermain hem bezoeken en het was hartverwarmend om te zien hoe Bradley reageerde. Hij was zo blij en lag daar uren, knuffels te krijgen. Bradley was heel erg op zijn gemak bij hem.”

De familie bedankte ook hun volgers op Facebook voor de aanhoudende stroom aan berichten van steun. “Bedankt voor jullie steun en als de tijd daar is, zal het op Bradley’s Facebook-pagina en Twitter staan voor al de rest.”

