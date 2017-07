Beerschot-Wilrijk test Anderlechtspits, Van Lancker nieuwe assistent

Beerschot-Wilrijk heeft zaterdag de trainingen hervat. Marc Brys krijgt met Bart Van Lancker een nieuwe assistent naast zich. Anderlechtaanvaller Richard Kule Mbombo mag zich de komende dagen in de kijker proberen in de kijker te spelen van de Kielse coach.

In de striemende regen is Beerschot-Wilrijk aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Na de medische testen stond zaterdagochtend op de oefenvelden aan het Universiteitsplein de eerste veldtraining op het menu. Marc Brys legde tijdens een sessie van 2,5 uur de nadruk op het conditionele werk, maar liet zijn spelers - met onder andere partijtjes tennisvoetbal - ook veel de bal voelen.

De Kielse coach had slechts 20 spelers ter beschikking, waaronder twee testers. De Braziliaanse aanvaller Luan Viana Patrocinio was aangekondigd, daarnaast maakt ook Richard Kule Mbombo zijn opwachting. De 20-jarige Congolese aanvaller is sinds september 2016 actief bij de beloften van Anderlecht. “Ik had gehoopt op dat vlak al iets verder te staan”, geeft Brys toe. “Het is de bedoeling om elke positie zo snel mogelijk dubbel te bezetten.”

Nog een ‘nieuw’ gezicht op het oefenveld: Bart Van Lancker. Hij komt de technische staf versterken als fysiektrainer. De 44-jarige Van Lancker was vijf jaar geleden op het Kiel als assistent van Wim De Corte en Jacky Mathijssen. Daarna ging de Oost-Vlaming aan de slag bij Cercle Brugge en Deinze. Vorig seizoen werd hij bij KV Kortrijk aangesteld als hoofdtrainer, omdat Karim Belhocine niet over het verplichte Pro License-diploma beschikte. Issame Charaï en keeperstrainer Bram Verbist blijven op post als assistenten van Brys.

Zaterdagmiddag wordt er nog een tweede keer getraind. Zondag staan er twee trainingen en een oefenmatch tegen Nielse (18.00 uur) op het programma.