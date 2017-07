Dit is de populairste video op Facebook

Een video met ingenieuze opbergideetjes is de populairste video aller tijden op Facebook geworden. De video bevat in totaal zeven opberghacks om rommel te bestrijden in de badkamer, kinderkamer of kleerkast. Zo krijg je tips mee om lange laarzen rechtop te plaatsen in je kast of om ondergoed op te bergen in een lege container van natte doekjes.

Een video vol handige opberghacks die in mei op Facebook is gepost is het populairste filmpje op de netwerksite ooit geworden. De video werd op Blossom geplaatst, een pagina vol handige hacks voor millennial mama's, en bevat zeven ahndige tips om rommel in huis aan te pakken.

Zo zie je hoe je een lege container van natte doekjes kan hergebruiken als handige opbergruimte voor onderbroekjes, leer je hoe je met behulp van zwembadaccessoires je lange laarzen rechtop kan plaatsen en hoe je je kleerkast optimaal kan benutten.