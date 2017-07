Zeiljacht kapseist voor kust Oostende: twee doden, 18-jarige jongen vermist

Oostende - Voor de Belgische kust, ter hoogte van Oostende, is zaterdagochtend een zeiljacht met zes opvarenden gekapseisd. Twee van de opvarenden zijn overleden, drie anderen zijn gered en een zesde is nog steeds vermist. Dat zegt Réjane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar een achttienjarige jongen.

Het zeiljacht, dat onder Nederlandse vlag voer, nam deel aan zeilwedstrijd The Light Vessel Race en kapseisde zaterdag iets voor 8.30 uur, tien mijl voor de kust van Oostende. Twee opvarenden konden worden opgepikt door een baggerschip dat in de buurt vaarde.

Ondertussen werden vijf van de zes opvarenden gevonden. Twee van hen zijn overleden. De drie drenkelingen die gered zijn, worden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is onderkoeld. Er is zaterdagnamiddag een grootschalige zoekactie aan de gang naar de zesde opvarende, die nog vermist is. Het gaat om een achttienjarige jongen. Reddingswerkers vonden zijn broek al in het water.

Er nemen heel wat reddingsploegen deel aan de zoekactie. Ze krijgen ook versterking van de Nederlandse reddingshelikopters.

Koninklijke familie

Normaal gezien was er zaterdag een grootschalige reddingsoefening gepland op een stuk strand in Westende, dat de hele dag verboden terrein was voor de gewone strandganger. Aan die reddingsoefening zouden ook koning Filip, koningin Mathilde, prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore deelnemen, maar de oefening is nu afgelast.

De koninklijke familie heeft wel een demonstratie van de reddingsdiensten bijgewoond op het strand van Middelkerke. De demonstratie-oefening maakte deel uit van de viering van het 35-jarige bestaan van de Intercommunale Kustreddingsdiensten (IKWV). In het scenario van de oefening komen drie jongeren met een kajak op zee in de problemen. De beste zwemmer van de drie springt het water in en kan aan de kust nog net alarm slaan voor hij in elkaar zakt. Daarop zou een grote reddingsactie op het water van start gaan.

De zwemmer die de kust bereikte, werd wel uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd. Prinses Elisabeth mocht zelfs de reanimatie even overnemen. Het gezin kreeg uitleg door de hulpverleningsdiensten.

Na afloop van de oefening ontmoetten het vorstenpaar en de kinderen een delegatie strandredders en jobstudent-redders uit elke kustgemeente.