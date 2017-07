Chelsea plukt doelman Caballero transfervrij weg bij Man City

Engels kampioen Chelsea heeft zaterdag de komst van doelman Willy Caballero aangekondigd. De Argentijnse goalie komt transfervrij over van Manchester City en moet de nieuwe tweede keeper worden van de Blues, na Rode Duivel Thibaut Courtois. Zijn contractduur werd niet meegedeeld.

De 35-jarige Caballero kreeg zijn jeugdopleiding in eigen land bij topclub Boca Juniors, om vervolgens snel naar Spanje te trekken. Bij Elche (2004-2011) en Malaga (2011-2014) speelde de doelman zich in de kijker van Manchester City, dat Cabellero in de zomer van 2014 overnam. Na 48 matchen voor de Citizens maakt de Argentijn nu de overstap naar Chelsea.

Voor Chelsea is het de eerste grote transfer in de zomermercato.