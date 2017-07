Moeder laat zoontjes achter met wat soep en vliegt zelf naar Parijs om haar huwelijk te regelen

Een aanstaande bruid heeft haar twee jonge zonen twee dagen lang alleen thuis gelaten met niets meer dan een pot soep om te eten, zo raakte onlangs bekend. De vrouw zelf was naar Parijs gevlogen om haar huwelijk te regelen met een man die ze had leren kennen op het internet.

De twee jongens, een van elf en een van zes, bleven twee dagen alleen thuis terwijl de vrouw zelf in Parijs zat. Het was pas toen de jongste aan zijn leerkracht vertelde dat hij en zijn broer alleen thuis waren, dat de zaak aan het licht kwam.

De leerkracht verwittigde meteen de politie, waarop de kinderen tijdelijk in pleegzorg terechtkwamen. Een vriend van de moeder verwittigde haar over wat er thuis aan de hand was en de vrouw vloog zo snel mogelijk terug naar het Verenigd Koninkrijk.

Bij haar aankomst werd ze vrijwel meteen gearresteerd. Een onmiddellijke gevangenisstraf werd haar nog bespaard omdat ze doorgaans wel een goede moeder is en haar kinderen net weer bij haar zijn na een periode in de pleegzorg.

Laten overhalen door de kinderen

De openbare aanklager verklaarde in de rechtbank dat de moeder om 6 uur ’s ochtends vertrokken was en plande om middernacht de volgende dag weer thuis te zijn. Ze ging naar Parijs om regelingen te treffen voor haar huwelijk. Haar zonen bleven alleen achter en moesten zelfstandig naar school en zouden een nacht alleen in huis doorbrengen.

De vrouw bekende alles aan de politie en verklaarde dat ze de kinderen eigenlijk had willen laten logeren bij een vriend van de familie maar dat de oudste haar overtuigd had dat ze wel alleen thuis zouden kunnen blijven. “Deze vrouw heeft een vreselijke vergissing gemaakt en dat beseft ze nu”, klonk het in de rechtbank.

Haar advocaat verklaarde verder nog dat de vrouw als kind ook aan haar lot was overgelaten en dat ze haar kinderen zo zelfstandig mogelijk probeert op te voeden. “Maar ze is een toegewijde moeder”, aldus de man. "De kinderen zijn goed verzorgd, krijgen genoeg te eten en worden goed gekleed.”