Anderlecht haalt slag thuis en legt Bruno langer vast

Anderlecht heeft zijn slag thuisgehaald. De Brusselaars huren Massimo Bruno nog een jaar langer van RB Leizpig. Paars-wit wilde dat al even, maar de deal raakte moeilijk rond. Nu is er toch een akkoord op clubniveau, Bruno speelt ook komend seizoen in het Astridpark.

Bruno brak onder John van den Brom door bij Anderlecht en verkaste in 2014 naar RB Leizpig. De Duitsers stalden hem eerst een jaar bij zusterclub Red Bull Salzburg, een jaar later kreeg hij zijn kans in de 2. Bundesliga. Een basisplaats veroveren lukte niet en vorige zomer haalde Anderlecht hem terug naar het oude nest.

Ook bij Anderlecht was hij geen titularis, maar de Brusselaars wilden hem wel graag houden. Dat is nu ook gelukt, Bruno blijft nog zeker één seizoen bij paars-wit.