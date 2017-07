Terminal luchthaven Parijs tijdje ontruimd "uit veiligheidsoverwegingen"

Terminal 2F van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle is zaterdagavond een tijdje ontruimd geweest. "Uit veiligheidsoverwegingen", meldt de luchthaven op Twitter. Ondertussen kunnen de passagiers geleidelijk aan naar de terminal terugkeren en komen de vluchten opnieuw op gang.

In order to comply with security rules, terminal 2F was temporarily evacuated. Boarding will gradually resuming